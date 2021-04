Mais 5 mortes por Covid-19 e 32 casos da doença são confirmados em Atibaia

Mais 5 óbitos por Covid-19 e 32 novas infecções por Coronavírus foram confirmados em Atibaia, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, dia 19 de abril, pela Secretaria Municipal de Saúde. A cidade registrou, desde o início da pandemia, 223 mortes em decorrência da doença e 7.495 casos confirmados.

O 219° óbito confirmado foi de uma idosa de 74 anos, com doença de base, internada na UTI da Santa Casa de Atibaia na quinta-feira (15) e falecida no sábado (17). As mortes de um homem de 49 anos, internado na UTI do Hospital Albert Sabin na segunda-feira passada (12), e de uma mulher de 60 anos, internada na enfermaria do Hospital Albert Sabin desde o dia 8 de março, foram o 220º e o 221º óbitos registrados. Ambos eram portadores de doenças de base e faleceram no sábado (17). O 222º óbito registrado foi de um homem de 49 anos, sem doença de base, que estava internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia desde o dia 22 de março e faleceu ontem. A morte de um idoso de 79 anos, portador de doença de base, que foi internado na enfermaria do Hospital Novo Atibaia no último dia 11, foi transferido para a UTI no dia seguinte e faleceu hoje (19) é a 223ª registrada no município.

(Imagem Ilustrativa de Samuel F. Johanns por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 19 de abril:

Notificações: 15.125

Descartados: 7.511

Confirmados: 7.495

Recuperados: 6.410

Em investigação: 119

Óbitos confirmados: 223

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 55%

Hospital Novo Atibaia – 66%

Hospital Albert Sabin – 55% Hospital Novo Atibaia – 66% UTI:

Hospital Albert Sabin – 57%

Hospital Novo Atibaia – 83%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

Hospital Bragantino – 100% UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 23%

Santa Casa de Atibaia – 23% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 3

Enfermaria: 1

Relação de novos casos confirmados:

7463º: Homem, 15 anos – Recuperado;

7464º: Mulher, 22 anos – Recuperado;

7465º: Homem, 21 anos – Recuperado;

7466º: Mulher, 43 anos – Recuperado;

7467º: Homem, 25 anos – Recuperado;

7468º: Homem, 25 anos – Recuperado;

7469º: Mulher, 30 anos – Recuperado;

7470º: Mulher, 40 anos – Recuperado;

7471º: Homem, 40 anos – Em Isolamento Social;

7472º: Homem, 45 anos – Em Isolamento Social;

7473º: Homem, 53 anos – Em Isolamento Social;

7474º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

7475º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

7476º: Mulher, 23 anos – Em Isolamento Social;

7477º: Homem, 32 anos – Recuperado;

7478º: Mulher, 31 anos – Recuperado;

7479º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

7480º: Homem, 40 anos – Recuperado;

7481º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

7482º: Mulher, 49 anos – Em Isolamento Social;

7483º: Mulher, 18 anos – Em Isolamento Social;

7484º: Homem, 39 anos – Em Isolamento Social;

7485º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

7486º: Homem, 50 anos – Em Isolamento Social;

7487º: Mulher, 66 anos – Recuperado;

7488º: Homem, 10 anos – Assintomático;

7489º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

7490º: Mulher, 28 anos – Em Isolamento Social;

7491º: Mulher, 60 anos – Óbito;

7492º: Mulher, 57 anos – Recuperado;

7493º: Mulher, 38 anos – Recuperado;

7494º: Mulher, 87 anos – Assintomático;

7495º: Mulher, 44 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia