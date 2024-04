Mega-Sena, concurso 2.708: Apostas de Atibaia e Bragança fazem a quina e faturam R$ 17 mil

Apostas de Atibaia e Bragança Paulista ficaram muito perto de faturar o o prêmio principal do sorteio da Mega-Sena na noite desta quinta-feira (4). Elas acertaram a quina e faturaram R$ 17.344,12.

Ninguém acertou todos os seis números sorteados e o prêmio principal está acumulado com estimativa de R$ 17,5 milhões para o próximo sorteio, que será no sábado (6).

(Foto: Divulgação/CEF)

Confira as dezenas sorteadas: 10 – 11 – 12 – 19 – 23 – 28.

De acordo com dados divulgados pela Caixa Econômica Federal, as apostas que fizeram a quina (acerto de cinco dos seis números sorteados) foram simples, com seis números.

Em Atibaia, a aposta vencedora foi realizada na Lotérica Alvinópolis. Já em Bragança Paulista, o bilhete premiado foi registrado na Lotérica Santo Onofre.

Veja detalhes das premiações do concurso 2.708:

6 acertos – não houve ganhadores

5 acertos – 126 apostas ganhadoras: R$ 17.344,12

4 acertos – 5.990 apostas ganhadoras: R$ 521,19

Fonte: G1.globo.com