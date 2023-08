Mudança de sentido de tráfego no Jardim Brasil começa nesta segunda-feira (14)

A Prefeitura de Atibaia anunciou que a partir desta segunda-feira, dia 14 de agosto, algumas vias do Jardim Brasil terão seus sentidos de tráfego modificados. De acordo com o Executivo, o principal objetivo dessa mudança é melhorar a mobilidade local, beneficiando tanto motoristas quanto pedestres, além da possibilidade de estacionar em ambos os lados da via. A medida central é a implementação do sentido único na Rua José Bonifácio, no trecho entre a Avenida São João e a Rua Manoel de Toledo, com direção Centro-bairro (São João – escola). Além disso, no cruzamento da Rua José Bonifácio com a Rua Manoel de Toledo, esta última terá sentido único de circulação.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Outra alteração significativa ocorrerá em trecho da Rua Manoel de Toledo que se estende entre a Rua José Bonifácio e a Rua Adolfo André. Nesse local, o fluxo de tráfego será direcionado para a Rua Adolfo André. Quanto à área entre a Rua José Bonifácio e a Rua Antônio Gabriel do Amaral, o sentido de circulação será mantido até a Avenida Jerônimo de Camargo.

Por último, a Rua Antônio Gabriel do Amaral passará por uma inversão de sentido no trecho entre a Rua Manoel de Toledo e a Rua Rui Barbosa, visando aliviar o fluxo de veículos que saem do colégio.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Ainda de acordo com a Prefeitura, os moradores, condutores e usuários das vias já foram devidamente informados sobre essas mudanças por meio de comunicados e sinalizações apropriadas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia