Ruas próximas ao Jardim Brasil receberão mudança de sentido de tráfego em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia anunciou, na última semana, a realização de mudanças no sentido de tráfego de algumas vias do Jardim Brasil, bairro conhecido por sua grande movimentação em virtude da concentração de comércios e escolas. Segundo o Executivo, a medida visa facilitar e aprimorar a mobilidade no local, buscando beneficiar tanto os motoristas quanto os pedestres.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Uma das principais medidas será a implantação de mão única na Rua José Bonifácio, no trecho entre a Avenida São João e a Rua Manoel de Toledo, com sentido Centro-bairro (São João – escola). Além disso, no entroncamento da Rua José Bonifácio com a Rua Manoel de Toledo, esta última terá sentido único de circulação.

Outra modificação importante será no trecho da Rua Manoel de Toledo compreendido entre a Rua José Bonifácio e a Rua Adolfo André, que terá o sentido de fluxo direcionado para a Rua Adolfo André. Já no trecho entre a Rua José Bonifácio e a Rua Antônio Gabriel do Amaral, o sentido de circulação será até a Avenida Jerônimo de Camargo.

Por fim, a Rua Antônio Gabriel do Amaral terá sua mão de direção invertida no trecho entre a Rua Manoel de Toledo e a Rua Rui Barbosa, visando proporcionar um maior escoamento aos veículos que saem do colégio.

Essas mudanças têm caráter experimental e serão acompanhadas de perto pelos órgãos responsáveis para avaliação da eficácia na melhoria do trânsito e da segurança na região. A Prefeitura ressalta que medidas adicionais poderão ser adotadas, caso necessário, buscando sempre aprimorar a mobilidade urbana e garantir a segurança dos munícipes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia