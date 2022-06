Muralha Digital identifica veículos e auxilia na prisão de criminosos em Atibaia

O sistema de monitoramento do COI – Centro de Operações e Inteligência, considerado o “cérebro” da Muralha Digital de Atibaia, continua sendo um forte aliado das forças de segurança pública para identificação e prisão de criminosos em Atibaia e região, sendo capaz de demonstrar, em segundos, centenas de informações referentes aos veículos na cidade. E, nesta semana, essa tecnologia auxiliou na identificação e prisão de criminosos na cidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na manhã do último dia 28, uma motocicleta foi furtada na cidade de Jundiaí, seguindo em direção a Atibaia. Com o auxílio da Muralha Digital, o Centro de Operações de Inteligência da GCM entrou em contato com a vítima que estava se dirigindo ao DP de Jundiaí para registrar a ocorrência. A equipe também entrou em contato com a GCM da cidade de Mairiporã, informando que a motocicleta seguia em direção ao município. Com essa ação conjunta, o veículo foi abordado e o indivíduo foi preso em flagrante. O veículo foi devolvido ao proprietário.

Ainda nesta semana, a Muralha Digital conseguiu deter uma dupla acusada de praticar estelionato, utilizando o golpe do bilhete premiado. Um veículo Gol, na cor preta, já havia sido identificado pelo COI em data anterior e, quando entrou novamente em Atibaia, foi acompanhado pelas câmeras de monitoramento e as informações foram passadas para as viaturas de patrulhamento, que abordaram o veículo com duas mulheres, sendo uma de 46 anos e outra de 53. Ambas foram encaminhadas à Delegacia e ficaram à disposição da Justiça.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia