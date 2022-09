A polícia prendeu na tarde desta quarta-feira (14), o falso médico que trabalhou por quatro meses atendendo pacientes em Bom Jesus dos Perdões. Ele estava foragido da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso na cidade de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo.

Polícia prende falso médico que atuava em hospital de Bom Jesus dos Perdões (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe da PM que fazia patrulhamento viu um veículo andando na contramão e com todos os vidros do carro, inclusive o para-brisa, cobertos por uma película escura que impedia ver quem era o motorista.

A equipe da polícia fez a abordagem e nada de ilícito foi encontrado no veículo, mas ao buscar o nome do motorista no sistema, identificou que ele estava foragido da Justiça pelo crime de exercício ilegal da medicina, estelionato e falsidade ideológica.

Johnathans Matheus de Souza Caires Melo, de 28 anos, foi preso e levado para o 3º Distrito Policial da cidade. Ele vai passar por uma audiência de custódia nesta quinta-feira (15).

Relembre o caso

Em agosto, a Justiça decretou a prisão de um falso médico que trabalhou por quatro meses atendendo pacientes em um hospital de Bom Jesus dos Perdões. Segundo a polícia, o homem usou documentos e o registro profissional de um médico verdadeiro para conseguir o emprego e durante o período que trabalhou no hospital atendeu cerca de 800 pacientes.

De acordo com a Polícia Civil, o homem que passava por médico deu plantões no hospital da cidade como clínico geral entre março e junho deste ano, mas desde então estava desaparecido. Durante o período que atendeu os pacientes, o falso médico chegou até a assinar um atestado de óbito de uma mulher de 64 anos, que faleceu em julho.

Johnathans utilizava o registro profissional e documentos de um médico da cidade de Mogi das Cruzes. Há cerca de dois meses, o médico descobriu a fraude por meio de um site e denunciou o homem à polícia.

O falso médico foi indiciado por estelionato, falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina. A polícia conseguiu chegar até ele, porque o golpista abriu contas em bancos digitais em nome do médico verdadeiro, mas usando as próprias fotos e assim a polícia conseguiu identificá-lo.

Fonte: G1.globo.com