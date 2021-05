Motorista de 23 anos que atropelou e matou homem se entrega à polícia em Bragança

O motorista que atropelou e matou um homem em Bragança Paulista se entregou à polícia nesta sexta-feira (7). De acordo com a Polícia Civil, o condutor de 23 anos se apresentou com advogado e prestava depoimento no início da tarde desta sexta.

Carro de acidente que terminou com motorista morto em Bragança Paulista (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

O jovem era procurado por atropelar e matar Rogério Cardoso, de 57 anos, na última terça-feira (4). O motorista já havia sido identificado pela Polícia Civil, que fazia buscas por ele na cidade. Nesta sexta-feira, no entanto, o jovem se apresentou na delegacia com seu advogado.

O acidente na avenida dos Imigrantes foi flagrado por câmeras de segurança de comércios locais. Na imagem, o motorista atropela o pedestre, que é arremessado, e depois foge do local sem prestar socorro.

A vítima chegou a ser socorrida, mas teve múltiplas fraturas e perfurações em órgãos vitais, não resistiu e morreu nesta quarta-feira (6). O corpo de Rogério foi velado nesta quinta-feira (7) na capital. Ele deixou esposa e três filhos.

Segundo a polícia, o motorista confessou o crime e entregou o veículo, que está com para-brisa destruído pelo impacto. Apesar disso, ele não deverá ser preso porque o prazo da prisão em flagrante expirou.

A Polícia Civil informou que deve pedir a prisão do jovem por homicídio culposo, com qualificadora de omissão de socorro, o que deve aumentar a pena.

