A Polícia Civil investiga a gravação de um vídeo pornográfico no Centro de Atibaia (SP).

O palco escolhido para o vídeo por dois homens e uma mulher, fantasiada de Mamãe Noel, foi a decoração de Natal da cidade.

Polícia Civil investiga gravação de vídeo pornô em decoração de Natal de Atibaia (Foto: Reprodução)

A gravação foi feita no dia 17 de dezembro, mas o caso só foi denunciado à Polícia Civil no dia 5 de janeiro, após a Secretaria de Segurança do município tomar conhecimento da publicação das imagens em uma plataforma de vídeos adultos.

As imagens, com cenas de sexo explícito, foram registradas no Calçadão – que fica Rua José Alvim – , na Praça da Matriz e em frente ao Centro Cultural André Carneiro. Em uma das cenas, o casal chega a usar a Casa do Papai Noel para praticar o ato sexual.

Investigação

No boletim de ocorrência, ao qual o g1 teve acesso, a administração informa à polícia que câmeras de monitoramento registraram a movimentação dos três envolvidos pela região central e o carro usado por eles.

Com base nas características apuradas, a Polícia Civil agora vai seguir na investigação para localizar e colher depoimentos do responsável pelo veículo e da suposta atriz.

Segundo o Setor de Investigações Gerais de Atibaia, foi instaurado um inquérito policial para que sejam identificados os autores. Os envolvidos podem responder pelo crime de praticar ato obsceno em lugar público, que tem pena de detenção de três meses a um ano, ou multa.

Procurada pelo g1, a Prefeitura de Atibaia informou que registrou a ocorrência assim que tomou conhecimento do fato e que contribuiu com a investigação ao identificar a placa do veículo usado pelos envolvidos.

Fonte: G1.globo.com