Núcleo de Inclusão Produtiva oferece formação a pessoas de baixa renda em Atibaia

Desde fevereiro, o Núcleo de Inclusão Produtiva, programa para geração de trabalho e renda da Prefeitura de Atibaia, vem oferecendo formação a pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade. Neste período, foram promovidos vários cursos gratuitos voltados para culinária e corte e costura, proporcionando aos munícipes a chance de inserção no mercado de trabalho via emprego formal, empreendedorismo ou por meio de projetos de economia solidária.

No último dia 27 de outubro foi encerrado um curso de fabricação de pizza e salgados assados, realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e voltado a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais. Além de abordar temas como gestão de vendas e finanças, o curso ensinou a planejar e executar as operações do processo de fabricação de pizzas e de salgados assados, do balanceamento ao acabamento do produto.

Cursos voltados para culinária e corte e costura visam promover a inclusão por meio do trabalho. (Imagem Ilustrativa de Gabriele Lässer por Pixabay)

Outro curso encerrado recentemente, em 3 de novembro, foi o de Modelagem de roupas femininas: saia, shorts e calças, no qual as alunas tiveram a oportunidade de desfilar com as peças que elas mesmas confeccionaram durante a formação. Ainda neste mês está sendo disponibilizada uma Oficina de Café da Manhã Saudável e Sustentável, em que serão incentivados a alimentação saudável, o aproveitamento integral dos alimentos, o empreendedorismo e a geração de renda.

O Núcleo de Inclusão Produtiva, coordenado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), foi inaugurado em dezembro do ano passado e prioriza moradores inscritos nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e Departamento de Segurança Alimentar.

Os cursos em Atibaia têm oferecido a pessoas de baixa renda a possibilidade de descobrir suas potencialidades e habilidades nas áreas de interesse profissional, além de contribuir para a motivação, autoestima, possibilitando o aumento da renda familiar e autonomia. Mais informações pelo celular/WhatsApp (11) 97443-8930.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia