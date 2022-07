Oferta de horários de ônibus em Atibaia será ampliada

A oferta de horários de linhas de ônibus em Atibaia será ampliada, a partir de 1º de agosto, e será possível utilizar o Bilhete Único para integração na região do Jardim Maracanã, onde está sendo implantado um terminal pela Prefeitura de Atibaia.

Os usuários da atual Linha 07 Vitória Régia X Novo Fórum passarão a utilizar a Linha 101 Vitória Régia X Jardim Maracanã, que fará o seu itinerário normal pelo bairro, porém irá somente até o terminal do Jardim Maracanã (Centro Comunitário). Lá, eles vão embarcar na Linha 07 Jardim Maracanã X Novo Fórum para completarem a viagem até o Centro da cidade pagando apenas uma tarifa (desde que utilizem o cartão SOU Atibaia) e para voltar, será da mesma forma.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Já os usuários da atual Linha 58 Rio Acima X Ressaca passarão a utilizar a Linha 102 Rio Acima X Jardim Maracanã, que também fará o seu itinerário normal pelo bairro somente até o terminal do Jardim Maracanã (Centro Comunitário), de onde será possível embarcar na Linha 07 Jardim Maracanã X Novo Fórum para completar a viagem até o Centro da cidade sem pagar nova tarifa (desde que utilizem o cartão SOU Atibaia). Para voltar, o esquema também será o mesmo.

Em Atibaia, o Bilhete Único funciona com integração das linhas de ônibus dentro do período de 1h30 e permite pagar apenas uma tarifa para até três embarques no mesmo sentido (ida ou volta), sempre com uso do cartão, pois o pagamento em dinheiro não possibilita a integração. Para utilizar o benefício, o usuário que embarcar no ônibus deverá encostar o seu cartão SOU Atibaia no validador ao lado da catraca, momento em que a tarifa será debitada e serão registrados data, hora e sentido do embarque. A partir do aceite do cartão no validador, a catraca será liberada e iniciará, então, a contagem do tempo para que ocorra a integração.

Quem ainda não tem o Bilhete Único é só comparecer à Rodoviária (Praça Pedro de Toledo, s/n – Centro) com documento de identificação com foto e comprovante de residência. O Bilhete Único é emitido de forma gratuita, com cobrança apenas se não for a primeira via do munícipe. A população pode acompanhar as tabelas oficiais de horários dos ônibus no site da SOU Atibaia. (https://souatibaia.com.br/)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia