Onda de calor: Inmet emite alerta vermelho de grande perigo para a região

Diante da onda de calor desta semana, inclusive com previsão de temperaturas recordes serem atingidas na região, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande perigo para mais de 40 cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte de SP, Serra da Mantiqueira e região bragantina, incluindo Atibaia.

Onda de calor: Inmet emite alerta vermelho de grande perigo para mais de 40 cidades da região; veja locais e cuidados (Foto: Reprodução/Inmet)

O alerta é válido até às 18h do próximo domingo (24) e orienta a população sobre a previsão de registro de temperaturas acima da média, causando riscos para a saúde de moradores de 41 municípios da região (veja lista no final da reportagem).

A onda de calor começou na segunda-feira (17) e deve ter o ápice neste fim de semana. Em algumas localidades, são previstas marcas na casa dos 40°C.

De modo geral, um alerta vermelho, segundo o Inmet, é emitido quando é esperado um fenômeno meteorológico de “intensidade excepcional, com grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana”.

A elevação dos termômetros tem relação direta com o El Niño muito mais rigoroso neste ano e com a Crise do Clima (causada pela emissão de gases de efeito estufa), que torna os eventos climáticos extremos mais comuns.

Cuidados básicos

O calor excessivo diminui a umidade relativa do ar, o que pode levar a problemas respiratórios, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O órgão orienta que as pessoas bebam bastante líquido, não façam atividades física, evitem exposição ao sol em horários mais quentes do dia, usem hidratante para pele e umidifiquem o ambiente.

Outras dicas para enfrentar o tempo seco:

Beba bastante água (cerca de dois litros por dia ou 10 copos de água de 200 ml). Ela hidrata todos os órgãos, inclusive pele e mucosa.

Hidrate bem as mucosas com soro fisiológico – pelo menos duas vezes ao dia.

Lave os olhos com soro fisiológico ou com colírio de lágrima artificial.

Cuidado com bebidas alcoólicas. Elas podem refrescar, mas também desidratam.

Mantenha a casa limpa, evitando o acúmulo de poeira.

Evite praticar exercícios físicos das 11h às 17h.

Proteja-se ao máximo do sol e evite o ressecamento das mucosas e pele.

Caso a pessoa apresente tosse intensa, aumento de catarro, chiado e falta de ar, é recomendável procurar atendimento médico.

Cidades da região em alerta vermelho:

Aparecida

Areias

Atibaia

Bom Jesus dos Perdões

Bragança Paulista

Caçapava

Cachoeira Paulista

Campos do Jordão

Canas

Caraguatatuba

Cruzeiro

Guaratinguetá

Igaratá

Ilhabela

Jacareí

Jambeiro

Joanópolis

Lagoinha

Lavrinhas

Lorena

Monteiro Lobato

Natividade da Serra

Nazaré Paulista

Paraibuna

Pindamonhangaba

Piquete

Piracaia

Potim

Queluz

Redenção da Serra

Roseira

Santo Antõnio do Pinhal

São Bento do Sapucaí

São José do Barreiro

São José dos Campos

São Luiz do Paraitinga

São Sebastião

Silveiras

Taubaté

Ubatuba

Vargem

Fonte: G1.globo.com