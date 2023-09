Palestra abordará poder das metas para alavancar os resultados de Startups nesta terça-feira (26)

A Prefeitura de Atibaia promove na próxima terça-feira, 26 de setembro, o último de cinco eventos temáticos visando o desenvolvimento de Startups no município. A palestra “O poder das metas para alavancar os resultados da sua Startup” acontecerá às 19h, na Etec Atibaia (Av. Pref. Antônio Júlio Toledo Garcia Lopes, 200 – Jardim das Cerejeiras), e não é necessário fazer inscrição.

(Imagem Ilustrativa de Campaign Creators por Unsplash)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) da Prefeitura programou cinco eventos temáticos no âmbito do Conecta Atibaia, sempre na última terça-feira do mês, iniciando-se em maio. Após as cinco palestras, será realizado um DemoDay e está previsto um aporte financeiro de R$ 60 mil para ser distribuído entre os três primeiros colocados.

As inscrições dos projetos vão até 30 de setembro e devem ser realizadas por meio do 1Doc (https://atibaia.1doc.com.br/atendimento), sendo o assunto “Projetos de Inovação”. Documentos necessários: demonstração do projeto (pode ser por mídia ou apresentação) e anexo 1 do formulário de inscrição, que pode ser encontrado no LINK.

No final do ano passado, o primeiro DemoDay, do programa Conecta Atibaia, reuniu oito projetos de startups que foram selecionados para apresentação a uma banca de potenciais parceiros.

O Conecta Atibaia tem como objetivo conectar empresas, trabalhadores empreendedores, agronegócio, pessoas em busca de oportunidades, instituições de ensino e pesquisa, turismo e toda a cadeia produtiva em um grande e importante hub de Tecnologia & Inovação.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia