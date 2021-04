Palestra gratuita para estimular vendas on-line está com inscrições abertas

A Prefeitura da Estância de Atibaia, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Atibaia – ACIA e o Sebrae, promove no próximo dia 7 de abril uma palestra on-line e gratuita com o tema “Venda na pandemia por meio do marketing digital”. A ação acontecerá de forma virtual, às 18h, e tem como objetivo mostrar a comerciantes e empresários que, mesmo com o enfrentamento à pandemia e a consequente necessidade da adoção de medidas restritivas, como o fechamento do comércio, ainda é possível manter as vendas ativas.

(Imagem Ilustrativa de athree23 por Pixabay)

As vagas para a palestra são limitadas e as inscrições devem ser feitas com antecedência diretamente pelo formulário do Sebrae Aqui Atibaia .

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Atibaia, a palestra busca apresentar o marketing digital por meio de ações práticas emergenciais para as empresas não pararem de faturar, mesmo com as portas fechadas, já que as vendas podem ser feitas de forma rápida e prática, gerando excelentes resultados, pela internet.

Mais informações pelo WhatsApp do Sebrae Aqui Atibaia: (11) 94120-3804.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia