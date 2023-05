Palestras gratuitas sobre atrair clientes e organizar finanças acontecem dias 16, 17, 23 e 25 de maio

A Prefeitura de Atibaia, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Atibaia – ACIA e o SEBRAE, vai promover neste mês de maio uma série de palestras gratuitas sobre os temas: atrair mais clientes, aumentar as vendas e organizar as finanças de seu negócio. As vagas são limitadas e é preciso fazer inscrição.

(Imagem Ilustrativa de Memento Media por Unsplash)

A palestra “Faça a divulgação certa e atraia mais clientes!” abordará as ferramentas de comunicação essenciais para atrair e fidelizar clientes com o objetivo de aumentar as vendas. Já a palestra “Comece Seu Planejamento Financeiro” vai auxiliar os empreendedores que necessitam projetar as receitas e despesas da empresa e organizar as finanças, enquanto que a palestra “Faça o preço certo e não perca dinheiro” contribuirá para atingir o ponto de equilíbrio operacional do seu negócio.

Veja a programação das palestras:

Dia 16 de maio, às 18h30, na ACIA

Endereço: Rua José Pires, 239 – Centro

Palestra: Faça a divulgação certa e atraia mais clientes!

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/1ysFC5hiWl1-9LVFfHugjh82dnvpIc37t6uaaLrgHQkQ/edit

Dia 17 de maio, às 18h, no Centro Comunitário do Bairro do Iara

Palestra: Comece Seu Planejamento Financeiro

Inscrições: Diretamente no Centro Comunitário do Iara – Estrada do Campo Limpo, s/nº

Dia 23 de maio, às 18h, no Centro Comunitário do Bairro do Iara

Palestra: Faça a divulgação certa e atraia mais clientes!

Inscrições: Diretamente no Centro Comunitário do Iara – Estrada do Campo Limpo, s/nº

Dia 25 de maio, às 18h30, na ACIA

Endereço: Rua José Pires, 239 – Centro

Palestra: Faça o preço certo e não perca dinheiro!

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/1YctyslzrwJkU5E7Dc8hWtKjuPfVUvdX5pOX3LdPqjxw/edit

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia