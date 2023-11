Palestras sobre fluxo de caixa e importação estão com inscrições abertas em Atibaia

Duas palestras para ajudar os empreendedores a impuslionar seus negócios vão ocorrer no mês de novembro em Atibaia e estão com as inscrições abertas: “Faça Fluxo de Caixa e Saiba para onde seu dinheiro vai”, no dia 14, e “Importação Sem Segredos”, no dia 16. Os eventos são gratuitos e as vagas são limitadas.

(Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann por Pixabay)

A iniciativa faz parte do Plano de Desenvolvimento Local – PDL, desenvolvido pela Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA) e o Sebrae. O PDL envolve ampla gama de setores da cidade na viabilização de ações e projetos de incentivo ao empreendedorismo e promoção de desenvolvimento econômico sustentável.

Veja mais detalhes das palestras e como fazer inscrição:

Faça Fluxo de Caixa e Saiba para onde seu dinheiro vai

Dia 14 de novembro, das 18h às 21h

Local: SEBRAE Aqui – Unidade II – Avenida Imperial, 1185 – Jardim Imperial

“Você trabalha, trabalha e não consegue ver a cor do dinheiro no final do mês? Talvez você não tenha capital de giro suficiente para manter o negócio saudável, mas não sabe disso. Utilizando o Fluxo de Caixa, nesse caso, você tem a oportunidade de simular as entradas como se fossem à vista, e perceber que dessa forma a empresa estará saudável.”

Inscrições no link: Palestra – Faça o fluxo de caixa e saiba para onde vai o seu dinheiro

Importação Sem Segredos

-Dia 16 de novembro, das 18h30 às 21h

Local: Associação Comercial e Industrial de Atibaia – ACIA – Rua José Pires, 239 – Centro

A palestra tem como objetivo desmistificar e orientar sobre as vantagens da importação de produtos, além de apresentar diversas dicas quanto às exigências para as transações.

Inscrições pelo link: Importação sem Segredo

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia