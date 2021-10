Patrulha Maria da Penha da GCM detém homem por descumprir medida protetiva

Na noite da última sexta-feira (22), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Atibaia, por meio da Patrulha Maria da Penha, prendeu um homem, de 31 anos, procurado pela justiça por descumprir medida protetiva e ameaçar sua ex-esposa. O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça.

A equipe teve conhecimento do documento no período da tarde e, durante a noite, com apoio das equipes do COI (Centro de Operações e Inteligência) e da Muralha Digital, o foragido foi localizado.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

De acordo com a GCM, a medida protetiva, expedida após um registro de agressão, determinava que o homem permanecesse afastado do lar mantendo um limite mínimo de distanciamento da ex-mulher. Ele descumpriu as determinações após se aproximar e fazer ameaças contra ela.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia, permanecendo à disposição da Justiça.

Programa Patrulha Maria da Penha

O Programa Patrulha Maria da Penha é voltado à proteção da mulher atibaiense em situação de violência, por meio da atuação preventiva e comunitária da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, prevenindo e combatendo todas as formas de violência, objetivando o monitoramento das normas penais que garantem total proteção, além de proporcionar acolhimento humanizado e orientação das vítimas contra todas as formas de violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia