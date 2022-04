Pedra Grande reuniu 3 mil pessoas no maior evento de cultura de montanha do país

A temporada 2022 do Banco Master Rocky Mountain Games começou em grande estilo no último fim de semana, 2 e 3 de abril, ao reunir 860 atletas, seus familiares e amigos, em um total de 3 mil pessoas, na Pedra Grande, em Atibaia, com apoio da Prefeitura. Maior festival de cultura de montanha do Brasil, o evento distribuiu R$ 20 mil em prêmios, entre os três primeiros colocados no masculino e feminino das seguintes modalidades: Trail Run 21 km, Mountain Bike 40 km, Uphill, Gravel, Rocky Man e Rocky Woman individual e por equipes.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Depois das provas de sábado, com o Canicross (modalidade na qual tutor e seu cachorro correm juntos) e o Desafio das Serras Trail Run (com distâncias entre 6km e 42km), o domingo do Banco Master Rocky Mountain Games foi majoritariamente das bicicletas, com a disputa do mountain bike nas distâncias de 25km e 50km.

O evento teve também o seu triatlo. Para ser um Rocky Man e uma Rocky Woman, o atleta precisou encarar um Trail Run de 21 km, mais 50 km de Mountain Bike e a corrida Uphill, coroando Hugo Amaral Horta Barbosa e Juliana Maciel como campeões.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Além das atividades esportivas, o Rocky Mountain Games contou com uma programação múltipla, que envolveu música, gastronomia, recreação infantil, cinema, entre outras. Depois das competições, a cultura deu o tom da tarde de domingo, com show da Banda Roxy Music e sessão de cinema com a temática de esportes outdoor. A segunda etapa será em Campos do Jordão, nos dias 17 e 18 de setembro, e a terceira em Juquitiba, dia 26 de novembro.

“É uma satisfação concluir essa primeira etapa constatando não só o sucesso no número de participantes, mas recebendo feedback positivo de atletas, amigos e dos nossos patrocinadores. Estamos criando um novo conceito de evento outdoor e, podem esperar, teremos muita coisa nova e boa vinda por aí”, disse Andrea Estevam, diretora executiva da Rocky Mountain Sports Content.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia