População e organizações se mobilizam contra plataforma de vidro sobre a Pedra Grande

O movimento de repúdio à construção de uma plataforma de vidro na laje da Pedra Grande, em Atibaia, vem ganhando novos espaços e adeptos nos últimos dias, com a realização de atos públicos e manifestos com o bordão #NaPedraGrandeNão.

Na sexta-feira, 21 de julho, dezenas de pessoas se concentraram na Praça da Matriz, em uma reunião pública em defesa do Monumento Natural. No domingo, 23 de julho o palco foi o Pouso de Voo Livre de Atibaia. Além disso, o abaixo assinado contra a “Sky Bridge” já conta com mais de 20 mil assinaturas.

Já neste sábado, 29 de julho, está prevista uma passeata, com concentração em frente à Prefeitura, às 9h30. A caminhada seguirá até o Mercado Municipal e deve se encerrar às 12h30.

Segundo publicação divulgada pela jornal O Estado de S. Paulo, na última segunda-feira (24), o Ministério Público do Estado de São Paulo abriu um inquérito civil público contra a construção da passarela.

A plataforma de vidro (Sky Bridge) é um projeto da empresa Sol do Brasil, que realizou a sondagem do solo da Pedra Grande, com máquinas que perfuraram o monumento. Para o movimento #NaPedraGrandeNão, a construção do empreendimento prejudicará a paisagem natural da laje, que é patrimônio paisagístico tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico. Além disso, o projeto pode colocar em risco a fauna e a flora da Serra de Itapetinga, que é uma Unidade de Conservação, onde, inclusive, já foi reconhecida uma espécie de sapo existente apenas nessa mata.

Há receio, ainda, que a plataforma cause impacto nas nascentes, como a do Córrego do Onofre, e traga problemas para os praticantes de voo livre, já que prejudicará a montagem de equipamentos e decolagem na rampa Leste.

Várias organizações divulgaram notas de repúdio e as redes sociais engajadas no movimento ganham mais adeptos dia após dia.

Lista das entidades e coletivos que, até o momento, demonstraram apoio ao movimento #NaPedraGrandeNão:

Clube Atibaiense de Voo Livre

Clube Alpino Paulista (tradicional escola de montanhismo)

Coletivo TEIA Colaborativa

Coletivo Socioambiental

Jandyras

Salve Atibaia

Simbiose

Coletivo Audio visual

Compocat

Associação Maracanã

Expedição pelo Onofre

Casarão Júlia Ferraz

Ato pela Terra

MAS – Movimento dos Atingidos pela Subestação de Energia

Garatuja

PSOL

PV – Partido Verde

PT

Patriotas

