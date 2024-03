Rocky Mountain Games: Festival de esportes acontece neste fim de semana em Atibaia

O maior festival de esportes outdoor e cultura de montanha do Brasil começa neste fim de semana. A abertura da temporada 2024 do Rocky Mountain Games será neste sábado (9) e domingo (10), na Pedra Grande, em Atibaia, e reunirá mais de 1.000 atletas.

(Foto: Divulgação / Rocky Mountain Games)

A Arena Rocky Mountain será montada na Pista de Pouso de Voo Livre de Atibaia (Rua Comendador Jácomo Antônio La Selva, 99), sempre a partir das 6h, com início das atividades às 7h. A entrada na arena é grátis, contando com food trucks, ativações, shows musicais e cinema ao ar live.

Esportes

As modalidades em disputa são: Trail Run (6km, 12km, 21km e 42km); Canicross; Uphill; Mountain Bike (25km e 50km) e Gravel. A temporada 2024 traz novidades. O Desafio Rocky é uma combinação de Trail Run e Mountain Bike, com 12km de corrida e 25km de pedal.

A etapa de Atibaia do Rocky Mountain Games traz uma modalidade exclusiva. No Hike & Fly, os atletas encaram a subida até a Pedra Grande com o equipamento nas costas para, sem seguida, saltar para colorir o céu de Atibaia com seus parapentes. A organização alerta que, caso o Hike & Fly não ocorra no sábado por condições do vento, a largada será junto com o Uphill, no domingo.

Outra novidade, esta válida para toda a temporada, é o Circuito RMG. Trata-se de um ranking que soma os resultados das três etapas (Atibaia, Juquitiba e Campos do Jordão) e define os campeões do ano. Mas atenção, é válido somente para as modalidades e distâncias que se repetem em todas as etapas.

Confira a programação:

Sábado

7h – Trail Run 42k

7h15 – Canicross

8h30 – Trail Run 6 km, 12 km e 21 km

9h – Acampamento Go Outside

12h30 – Hike & Fly

Domingo

7h – Gravel

7h05 – MTB 25 km e 50 km

10h – Uphill e Hike & Fly (caso não ocorra no sábado)

Cultura e agito na Arena Rocky Mountain

Em paralelo às modalidades esportivas, o Rocky Mountain Games oferece atividades para familiares, amigos e convidados dos atletas. Durante todo o dia, a arena oferece atividades e ativações do patrocinadores. Depois das premiações, a cultura entra em cena. No sábado, a banda Camarão Blues se apresenta às 15h e, na sequência, às 16h, o telão exibirá uma sessão de cinema ao ar livre, com alguns dos melhores mini docs sobre esportes outdoor e vida ao ar livre. No domingo, a atração musical fica por conta da banda Floral de Jah, a partir das 14h30.

Acampamento Go Outside

A criançada não fica de fora da programação do Rocky Mountain Games. Destinado para meninos e meninas de 4 a 13 anos, o Acampamento Go Outside de Aventura conta com atividades como trekking, leitura de mapas, bússola, slackline e muitas brincadeiras. Nos dois dias da etapa da Pedra Grande do Rocky Mountain Games, as crianças vivenciam experiência da vida ao ar livre. Uma novidade serão atividades na Arena Rocky Mountain, como o tira rodinhas, quando os pequenos poderão aprender a se equilibrar em bikes. Todos chegam e voltam para casa com os pais após a competição, tanto no sábado como no domingo – e têm direito camiseta especial e medalha no final, outra.

A expectativa da organização é repetir o sucesso dos anos anteriores. Somente em 2023, o Rocky Mountain Games contou com 10.000 pessoas em suas três etapas e se consolidou como o maior festival de esportes outdoor e cultura de montanha do Brasil. Isso porque, além de diferentes modalidades esportivas, agrega opções de cultura e diversão para atletas, amigos e familiares de todas as idades.

Campanha de arrecadação de Alimentos

O Rocky Mountain Games promoverá uma campanha de arrecadação de alimentos junto aos atletas e visitantes do evento a serem destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia, que apoia diversas famílias da região, além de manter ações específicas ligadas a diversas causas sociais. Todos devem levar 1 kg de alimentos não perecíveis e entregar no estande de retirada de kits.

Confira as 3 etapas do Rocky Mountain Games 2024

9 e 10 de março – Atibaia (SP)

15 de junho – Juquitiba (SP)

23 e 24 de outubro – Campos do Jordão (SP)

O Circuito Rocky Mountain Games tem patrocínio da Cerveja Patagonia, com apoio da Tim, Mynd e Prefeitura de Atibaia. Realização da Rocky Mountain Sports Content e a mídia oficial é a Go Outside.

Mais informações:

Site: https://rockymountaingames.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/rockymountaingames/

Fan page: https://www.facebook.com/rmountaingames

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2Zd1D_1VDhPsOjbKUyFt0Q

Fonte: Assessoria de Imprensa Rocky Mountain Games