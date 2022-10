Portão, Tanque, Chácaras Fernão Dias e Jardim do Trevo vão receber sistema Muralha Digital

A Muralha Digital será instalada nos bairros Portão, Tanque, Chácaras Fernão Dias e Jardim do Trevo. O sistema de monitoramento do COI – Centro de Operações e Inteligência, considerado o “cérebro” da Muralha Digital de Atibaia, é um forte aliado das forças de segurança pública para identificação e prisão de criminosos em Atibaia e região, sendo capaz de demonstrar, em segundos, centenas de informações referentes aos veículos na cidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Recentemente, a Prefeitura também colocou em funcionamento 26 totens de segurança espalhados pelo município em locais como escolas, praças e ruas, munidos de câmeras de monitoramento e integração direta com o sistema da Guarda Municipal, com o objetivo de inibir e registrar a ocorrência de delitos, em mais um importante sistema eletrônico para fortalecer a segurança.

Os equipamentos garantem monitoramento contínuo (24 horas por dia) e inteligente para respostas mais rápidas das forças de segurança no caso de ocorrências, além de permitir a comunicação direta de munícipes com o sistema de monitoramento do COI para o caso de ocorrências, emergências, denúncias ou comunicação de crimes em curso.

Neste mês, mesmo com todo o aparato de segurança, a Escola Municipal Nelson José Pedroso, no bairro do Portão, foi furtada em duas ocasiões, durante o período noite, sendo levados aparelhos de televisão, data show, microfones e outros objetos. Foi registrado boletim de ocorrência e as forças de segurança de Atibaia estão investigando os casos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia