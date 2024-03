Prefeitura abre votação para Concurso Destaque Mulheres Profissionais de Atibaia 2024

A Prefeitura de Atibaia abriu oficialmente as votações para o Concurso Destaque Mulheres Profissionais de Atibaia 2024, uma iniciativa que visa destacar e valorizar as mulheres trabalhadoras que desempenham papéis fundamentais no município. Com diversas categorias, incluindo mulheres empreendedoras, autônomas e aquelas que se dedicam aos serviços domésticos, o concurso pretende reconhecer a diversidade e a importância do trabalho feminino.

Com um total de 190 mulheres inscritas, o concurso teve 26 inscrições indeferidas, seja por falta de documentação ou pelo fato de a empresa ser de outra cidade. No entanto, 164 participantes, em 31 categorias, agora competem pelo título de Destaque Mulher Profissional de Atibaia 2024. A diversidade de setores representados no concurso demonstra a variedade de contribuições femininas para a economia local.

Como votar?

A votação está aberta ao público e pode ser realizada clicando AQUI. Cada voto conta para destacar o trabalho excepcional dessas mulheres.

Para votar pela primeira vez, é necessário realizar um pequeno cadastro, informando CPF, telefone, e-mail (opcional) e cidade. Cada pessoa tem o direito de eleger uma única candidata em cada categoria, com a possibilidade de expressar sua escolha em todas as categorias.

Encontro das vencedoras

A cerimônia de encontro das vencedoras do concurso está marcada para o dia 26 de março, às 19h, no Cine Itá Cultural (R. Visc. do Rio Branco, 51 – Centro). Durante o evento, serão reveladas as três mulheres mais votadas em cada categoria, que receberão o prestigioso Certificado de Reconhecimento Popular do Destaque Mulher Profissional de Atibaia 2024. A ocasião promete ser um momento especial de celebração e reconhecimento do talento feminino no município.

Parcerias

O concurso é uma realização do Departamento da Mulher, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), em parceria com as secretaria de Turismo e de Desenvolvimento Econômico, demonstrando o comprometimento da administração municipal em promover a equidade de gênero e valorizar o papel das mulheres na sociedade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia