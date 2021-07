Prefeitura de Atibaia e SEBRAE oferecem capacitação nos ramos de alimentação e construção civil

A Prefeitura de Atibaia, em parceria com o SEBRAE, está promovendo cursos rápidos e gratuitos para capacitação técnica empreendedora nos ramos de alimentação e construção civil, oferecendo aos cidadãos uma oportunidade para o desenvolvimento profissional e uma alternativa para que o empreendedor possa abrir ou ampliar o seu negócio.

No setor de alimentos são oferecidos os cursos de Fabricação de Pães e Salgados Fitness (Imagem Ilustrativa: Rudy and Peter Skitterians / Pixabay)

No setor de alimentos são oferecidos os cursos de Fabricação de Pães e Salgados Fitness, que vai acontecer de 19 de julho a 2 de agosto; Fabricação de Produtos de Confeitaria, de 3 a 30 de agosto; Fabricação de Panetone e Doces Natalinos; Fabricação de Ovos de Páscoa e Bombons, ambos de 1 de setembro a 20 de setembro; e Fabricação de Pizzas e Salgados Assados, de 21 de setembro a 3 de novembro.

Para a construção civil, os cursos são de Limpeza e Desinfecção de Caixa D´água, de 2 de agosto a 16 de agosto, e Técnicas para a Impermeabilização de Estruturas, de 16 de agosto a 14 de setembro.

Os horários são variados e as aulas são presenciais realizadas no Núcleo Profissionalizante Senai de Atibaia (Rua Marcilio Ambrosio de Camargo s/n – Jd. Roseli). As matrículas já estão abertas. Existem cursos acontecendo também no Cerejeiras na área da segurança alimentar. Mais informações e inscrições diretamente no SEBRAE AQUI Atibaia (11) 4414-7800 – opção 08 ou (11) 94120-3804 – sebraeaquiatibaia@gmail.com .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia