Prefeitura de Atibaia informa expediente em dias de jogos da Seleção na Copa do Mundo

A Prefeitura publicou na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia (IOE) o Decreto nº 10.141, de 20 de outubro de 2022, que dispõe sobre o expediente de trabalho nas repartições públicas municipais nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No documento, fica estabelecido, em caráter excepcional, que nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo o expediente nas repartições públicas municipais será encerrado às 12h, nos dias em que os jogos se realizarem às 13h; e encerrado às 15h, nos dias em que os jogos tiverem início às 16h.

Pelo calendário de jogos da primeira fase, o Brasil enfrenta a seleção da Sérvia no dia 24 de novembro (quinta-feira), às 16h; a seleção da Suíça no dia 28 de novembro (segunda-feira), às 13h; e a seleção de Camarões no dia 2 de dezembro (sexta-feira), às 16h.

Vale lembrar que buscando a preservação e o funcionamento dos serviços considerados essenciais, o Decreto não se aplica aos servidores que prestam serviços nos equipamentos públicos considerados essenciais e que, por sua natureza, devam ocorrer de forma ininterrupta.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia