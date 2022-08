Prefeitura de Atibaia intensifica acolhimento da população em situação de rua nas madrugadas frias

Nas últimas semanas, com a queda da temperatura, as noites ficaram geladas em Atibaia. Neste último fim de semana, 20 e 21 de agosto, Atibaia chegou a registrar 10ºC no período da noite e 7ºC durante a madrugada. As equipes da Prefeitura realizam abordagem junto às pessoas que estão nas ruas, em uma operação 24 horas por dia para garantir que sejam acolhidas de forma segura.

Das 25 pessoas abordadas na noite de domingo para segunda-feira em Atibaia, 12 aceitaram acolhimento, informou a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS). No começo desta semana, 24 pessoas foram acolhidas na Casa de Passagem e 60 pessoas no Acolhimento Institucional Para Adultos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Prosseguem nas ruas do município aqueles que não aceitaram os serviços oferecidos pela Prefeitura, porém, nas noites mais frias, algumas costumam concordar em dormir na Casa de Passagem.

Rede protetiva de Atibaia, a Casa de Passagem é uma das frentes de trabalho realizadas por meio da abordagem social da SADS, em conjunto com a Secretaria de Serviços e a Guarda Civil Municipal. A Casa de Passagem é administrada pela organização sem fins lucrativos Casa do Caminho em parceria com a Prefeitura de Atibaia, e oferece atividades laborais com o objetivo de trabalhar a autoestima e o psicológico dos acolhidos.

Caso se depare com pessoas em situação de rua, você pode ajudar entrando em contato com as equipes de abordagem social pelos telefones (11) 4415-2274 ou (11) 4411-8087 (atendimento 24 horas). Sempre por meio do diálogo e do tratamento humanizado, a abordagem é realizada diariamente, inclusive aos finais de semana, providenciando acolhimento e atendimento especializado. Nas ruas das 7h à meia-noite, o serviço atende sob chamada no período da meia-noite (0h) às 7h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia