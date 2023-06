Pessoas que vivem nas ruas de Atibaia podem ser acolhidas na Casa de Passagem

Nesta última semana, com a queda da temperatura, as noites ficaram geladas em Atibaia, com os termômetros chegando a 6ºC durante a madrugada. A Prefeitura realiza o serviço de abordagem junto às pessoas que estão nas ruas, buscando o acolhimento de forma segura desse grupo mais vulnerável, em uma operação 24 horas. Aqueles que aceitam o serviço são encaminhados para a Casa de Passagem, onde são acolhidos com todo o suporte necessário.

Casa de Passagem (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Casa de Passagem é uma rede protetiva do município que, por meio da abordagem social da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), em conjunto com a Secretaria de Segurança, realiza operações com pessoas que estão nas ruas, ofertando abrigo. O local oferece atividades com o objetivo de trabalhar a autoestima e o psicológico dos acolhidos, bem como troca de roupas, banho e alimentação no café da manhã e jantar.

“Os serviços de abordagem social são formas de criar vínculos com as pessoas em situação de rua. Não existe um limite, pois eles são abordados diversas vezes, de dia e de noite. Há casos em que eles aceitam somente depois de anos”, conta Odair Valeta, coordenador da Casa de Passagem.

“Após o acolhimento é feito o atendimento psicossocial, em que a equipe técnica de assistência social e psicólogos fazem a construção do PIA – Plano Individual de Atendimento – do acolhido, levantando as demandas da pessoa, como documentos, saúde e contato familiar” explica Odair.

É possível ajudar pessoas em situação de rua entrando em contato com as equipes de abordagem social pelos telefones (11) 4415-2274 ou (11) 4411-8087 (horário comercial), assim elas poderão receber auxílio e buscar uma oportunidade de qualidade de vida melhor.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia