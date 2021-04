Prefeitura de Atibaia lança cadastro on-line para atender pedidos de alimentos

Com a pandemia de Covid-19, houve um aumento bastante expressivo no número de pessoas que buscam atendimento nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Nas últimas semanas, as unidades públicas de assistência social do município registraram uma enorme procura pelo Cadastro de Benefício Eventual (Alimentos), o que acabou por provocar o congestionamento dos canais de comunicação, inviabilizando não só o registro de novos pedidos, mas também prejudicando os demais serviços de proteção social básica disponibilizados pela Secretaria.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para continuar prestando um serviço de qualidade e manter o atendimento às famílias que estão com dificuldades para assegurar condições mínimas de sobrevivência durante a pandemia, a SADS reformulou o Cadastro de Benefício Eventual (Alimentos), que agora deve ser feito prioritariamente por um formulário on-line disponível no link: http://bit.ly/BeneficioEventual . Também é possível solicitar o benefício pelo e-mail beneficiocovid@atibaia.sp.gov.br ou ainda pelo telefone (11) 4414-0650, que aceita ligações a cobrar. Após o registro do pedido, basta aguardar o contato de um dos técnicos sociais da SADS e, caso a concessão do benefício seja aprovada, a retirada da cesta de alimentos será feita em dia, horário e local previamente comunicados ao beneficiado.

O requerimento do Benefício Eventual (Alimentos) é um serviço da Prefeitura que atende às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional do município e o atendimento é feito pela equipe técnica da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Antes da pandemia, a SADS distribuía uma média de 200 cestas básicas por mês. Atualmente, a média de cestas distribuídas passou a ser de 1.200 por mês.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia