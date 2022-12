Prefeitura de Atibaia orienta viajantes que necessitam do certificado para Febre Amarela

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Saúde, informa aos munícipes sobre a possibilidade de solicitação do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) para Febre Amarela de forma on-line e gratuita. O certificado é exigido para pessoas a partir de nove meses de idade para a entrada em diversos países (lista disponível em bit.ly/PaisesCertificado).

O CIVP de febre amarela leva até dez dias úteis para chegar ao e-mail cadastrado no momento da solicitação on-line. A validade do documento tem início dez dias após a data de vacinação e se estende por toda a vida.

Para solicitar o CIVP de forma on-line, basta acessar o site https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-o-certificado-internacional-de-vacinacao-e-profilaxia , clicar em “Iniciar”, entrar com a senha da conta gov.br, conferir o CPF e, no “Tipo de solicitação”, clicar em “Própria”. Na sequência, é preciso conferir os dados pessoais, como Data de Nascimento, Sexo, E-mail, Nome do Viajante, Nacionalidade e, após essa conferência, clicar em “Sim” e “Prosseguir”.

Em seguida, será necessário informar o “Lote da Vacina” e a “Data de Aplicação”, anexar o comprovante de vacinação contendo os dados da vacina e “Enviar Solicitação”. Após essas etapas, surgirá uma mensagem de “Aviso” e “Dados enviados com sucesso!” e, depois, basta clicar em “Ok”. No campo “Minhas Solicitações” será possível consultar a situação do processo, que, da análise até a emissão do certificado, leva em torno de dez dias úteis, com o certificado sendo enviado para o e-mail cadastrado.

Também é possível acessar o passo a passo descrito acima no link bit.ly/CVIPFebre para então solicitar e emitir o documento de forma on-line e gratuitamente.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia