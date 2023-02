Saúde de Atibaia reforça importância da vacinação contra a febre amarela

Diante da confirmação do primeiro caso de febre amarela no Estado de São Paulo este ano, em 23 de janeiro, no município de Vargem Grande do Sul, a Secretaria de Saúde de Atibaia reforça a importância da vacinação contra a doença. Pessoas a partir de 9 meses de idade não vacinadas devem ser imunizadas contra a febre amarela na cidade, em datas específicas de acordo com a unidade de saúde (veja lista abaixo).

(Imagem Ilustrativa: WikiImages por Pixabay)

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores, e possui dois ciclos de transmissão: silvestre (quando há transmissão em área rural ou de floresta) e urbano. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa.

Em casos graves, a pessoa infectada por febre amarela pode desenvolver algumas complicações, como febre alta; icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos); hemorragia (especialmente a partir do trato gastrointestinal); eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos.

A população da zona rural deve ficar especialmente atenta à febre amarela. A vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença.

Programação de vacinação contra febre amarela de acordo com a unidade de saúde:

Centro – 4ª, 5ª e 6ª Feiras

Alvinópolis – 2ª e 3ª Feiras

Santa Clara – 2ª e 6ª Feiras

Portão – 4ª Feira

Tanque – 4ª Feira

Imperial – 3ª Feira

Cerejeiras – 5ª Feira

Flamenguinho – 6ª Feira

Itapetinga – 4ª Feira

São José – 4ª Feira

Maracanã – 3ª Feira

Rio Acima – Livre Demanda

Boa Vista – 6ª Feira

Rio Abaixo – 6ª Feira

Cachoeira – 3ª Feira

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia