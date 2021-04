A Prefeitura implantou no município o canal “Atibaia contra aglomeração”, exclusivo para uso na plataforma WhatsApp, para recebimento de denúncias sobre concentração de pessoas pela cidade – situação que configura descumprimento às medidas restritivas necessárias em virtude da pandemia de Covid-19.

O serviço funcionará por meio de uma central de WhatsApp (ou seja, receberá apenas mensagens, não aceitará telefonemas), pelo número (11) 9.9860-9132 – um canal específico para a questão da Covid-19, com recebimento de denúncias ligadas à concentração de pessoas tanto em espaços públicos, como praças, parques e áreas de esportes e lazer, quanto em espaços particulares (propriedades privadas).

Prefeitura disponibiliza canal “Atibaia contra aglomeração” no WhatsApp para denúncias (Imagem Ilustrativa)

Após o recebimento da denúncia, os atendentes do serviço a encaminharão às equipes de fiscalização da Prefeitura, que providenciarão uma ação de fiscalização no local informado, podendo aplicar as sanções cabíveis em caso de descumprimento às regras vigentes na cidade.

De acordo com o Governo Municipal, o canal de denúncias é importante especialmente no atual momento da pandemia, com agravamento nos números de casos, óbitos e leitos disponíveis em Atibaia e região, assim como tem acontecido em todo o país. O canal contribuirá com o trabalho das equipes de fiscalização da Prefeitura, que vêm atuando incansavelmente, de forma contínua e intensificada no município. “Com o feriado de 2 de abril e o final de semana com domingo de Páscoa, certamente teremos mais uma ferramenta no combate à disseminação da Covid em Atibaia”, ressaltou o prefeito Emil Ono.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia