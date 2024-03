Mais de cinco anos após PM ser assassinado em Atibaia, polícia segue em busca do autor

Mais de cinco anos após o crime, a Polícia Civil segue em busca do criminoso que matou um policial militar a tiros durante um ataque a bancos em Atibaia (SP), em 2018. A Secretaria de Segurança Pública (SSP), inclusive, promete pagar recompensa de até R$ 50 mil por pistas que ajudem a encontrar o autor dos disparos.

Canal ‘WebDenúncia’, da SSP de São Paulo (Foto: Reprodução / SSP)

O caso aconteceu no dia 19 de dezembro de 2018. O policial Nilson Mikio Furuta Junior, na época com 30 anos de idade, foi morto durante troca de tiros com criminosos que atacaram três bancos da cidade – relembre o crime abaixo.

O ‘Programa Estadual de Recompensas’ da SSP existe desde 2014. Atualmente, há em andamento oito casos em aberto com possibilidade de pagamento de recompensas por pistas.

Um deles é justamente o do PM Nilton, de Atibaia. De acordo com a pasta, são ofertados até R$ 50 mil para quem “fornecer informações que ajudem a localizar o paradeiro dos responsáveis pela morte” do agente.

Na época do ataque, a Polícia Civil informou que trabalhava com a possibilidade de que o crime contou com a participação de 30 criminosos. No mesmo dia foram presos cinco. Outros seguem foragidos, inclusive o que efetuou os disparos que mataram o policial. Além de Nilton, outros três agentes ficaram feridos no ataque.

O g1 acionou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) para atualizar o andamento das investigações do caso, mas não obteve retorno até a última atualização da reportagem.

Como denunciar

As denúncias podem ser feitas pelo canal ‘WebDenúncia’, da SSP de São Paulo. Todos podem receber anonimamente a recompensa, desde que contribuam com informações relevantes, como por exemplo a localização de um procurado pela Justiça.

O denunciante recebe um número de protocolo e uma senha para que ele possa acompanhar anonimamente o uso da informação. Caso a denúncia contribua com a investigação, o valor de recompensa é definido pela própria Secretaria de Segurança Pública.

Os recursos para o pagamento vêm do Fundo de Incentivo à Segurança Pública (FISP).

O caso

O policial militar Nilson Mikio Furuta Junior foi morto durante uma troca de tiros com criminosos que atacaram três bancos de Atibaia (SP) no dia 19 de dezembro de 2018. Além dele, outros três agentes foram baleados.

Segundo a polícia, criminosos armados com fuzis e metralhadores invadiram um banco que fica na praça Aprígio de Toledo, por volta das 3h. O grupo, que usava roupas militares, explodiu o interior de um dos estabelecimentos para fazer o roubo.

Em seguida, eles ainda invadiram outros dois bancos na mesma região. A Polícia Militar percebeu a ação e enviou equipes ao local. Os criminosos fizeram pontos de contenções para evitar que os policiais chegassem ao local. Em um deles houve troca de tiros.

Em seguida, os suspeitos conseguiram fugir. No mesmo dia, cinco membros do grupo foram presos. A Polícia Civil informou, porém, que a quadrilha era formada por cerca de 30 pessoas.

Fonte: G1.globo.com