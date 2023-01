Prefeitura inicia a distribuição dos carnês de Asfalto e IPTU/2023

A Prefeitura da Estância de Atibaia informa que iniciou a distribuição da continuidade dos carnês de Contribuição de Melhorias/Asfalto e, na próxima semana, começará a entrega dos carnês referentes ao IPTU/2023. A Secretaria de Planejamento e Finanças comunica aos contribuintes que os carnês estão sendo entregues pelos Correios e, no caso da Contribuição de Melhorias, tiveram o vencimento da parcela de janeiro alterado para o dia 30 do mesmo mês. Já em relação ao IPTU/2023, o prazo para pagamento da primeira parcela foi adiado para 15 de fevereiro.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Departamento de Tributos ressalta que, apesar da alteração para fevereiro do vencimento da primeira parcela do IPTU/2023, o prazo para pagamento da cota única – pagamento à vista que garante de 5% até 10% de desconto – continua sendo dia 20 de março. O departamento informa ainda que a segunda via on-line do carnê já pode ser emitida no site da Prefeitura: bit.ly/2a-via-iptu-Atibaia

Quanto aos novos carnês de asfalto, para continuidade dos pagamentos referentes a Contribuição de Melhorias, no caso de não recebimento, o contribuinte ou responsável pelo imóvel pode solicitar a segunda via e obter mais informações enviando e-mail para contribuicaodemelhorias@atibaia.sp.gov.br ou entrando em contato pelo telefone (11) 4414-2713.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia