PRF apreende mais de 8kg de drogas com passageira de ônibus na Fernão Dias

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, nesta segunda-feira (29), mais de 8 kg de drogas que estavam sendo transportadas por um ônibus na Rodovia Fernão Dias, no km 47, trecho de Atibaia.

De acordo com a PRF, o ônibus saiu de São Paulo e seguia em direção a Fortaleza, no Ceará. Os agentes deram sinal de parada ao coletivo e abordaram uma passageira, de 27 anos, que alegou vir da cidade natal, Fortaleza, para a capital em busca de valores para uma cirurgia de implante de silicone. No entanto, ela não soube dizer o endereço da clínica e nem onde ficou hospedada.

PRF apreendeu cerca de 9kg de drogas com passageira de ônibus, na Rodovia Fernão Dias, em Atibaia (Foto: Divulgação / PRF)

A mulher foi indagada se carregava algum tipo de bagagem e apresentou apenas uma carteira. Os policiais indagaram novamente, ela negou. Os policiais desconfiaram de um volume sob a coberta que ela utilizava nos pés. Foi pedido que ela retirasse para que verificassem o assolho, mas a suspeita titubeou e admitiu que carregava outra mala.

Ainda segundo a PRF, os agentes revistaram a mochila e encontraram diversos tabletes envoltos em fita adesiva parda com diversos ilícitos, como cocaína, crack e skunk. Ao todo, foram apreendidos 2,1 kg de cocaína, 4,96 kg de crack e 2,14 kg de skunk.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Atibaia, onde a passageira será autuada pelo crime de tráfico interestadual de entorpecentes.

Fonte: G1.globo.com