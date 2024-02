Procurado há 10 anos por suspeita de assaltar carro-forte é preso em Atibaia

Um homem que era procurado pela Justiça há 10 anos, suspeito de participar de um assalto a carro-forte em Hortolândia (SP), foi preso na madrugada desta segunda-feira (12).

O suspeito, que na época do crime também rendeu um vigilante e a família dele, foi flagrado dirigindo um carro roubado na Rodovia Dom Pedro, em Atibaia (SP).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Relembre o caso

No total, oito homens participaram do crime em 2013. Antes de roubar o carro-forte, eles renderam as vítimas na casa onde moram no Jardim Nova Europa. O vigilante e a família foram levados para um cativeiro em dois carros. Depois, o profissional foi orientado a voltar para casa e esperar instruções da quadrilha.

Um vizinho desconfiou e avisou a empresa de segurança, que entrou em contato com o carro-forte que estava perto de Rio Claro e mandou o veículo retornar para a base. O vigilante parou em um posto da Polícia Rodoviária e contou tudo aos policiais. A família dele foi abandonada no Jardim Bandeirantes, em Sumaré.

Na época, ninguém se feriu.

O homem foi encaminhado ao plantão de polícia judiciária de Atibaia. Ele deve responder por crimes como formação de quadrilha, roubo a carro forte e extorsão mediante sequestro.

