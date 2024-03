Programação do Mês da Mulher em Atibaia incentiva a luta pela igualdade

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher (8 de março), a Prefeitura de Atibaia preparou uma programação toda especial, voltada para elas. A série de atividades envolve diversas secretarias – Assistência Social, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Esportes e Saúde, e inclui ações de promoção da autoestima, autocuidado e amor-próprio. Além de celebrar as conquistas, a iniciativa pretende evidenciar os desafios enfrentados pelas mulheres, fortalecendo a luta pela igualdade de gênero. Confira e participe!

(Imagem ILustrativa de Joel Muniz por Unsplash)

Dia da Mulher nas Unidades de Saúde

Exames de Papanicolau, testes rápidos, meditação, roda de conversa, palestras com diferentes profissionais e outras atividades estão entre as ações que serão realizadas em parceria com a Secretaria de Saúde a partir deste sábado, dia 2 de março. Em referência à campanha Março Lilás, cada unidade de saúde do município terá o seu Dia da Mulher, com uma programação própria e práticas voltadas ao autocuidado.

O Dia da Mulher nas Unidades de Saúde começou no dia 2 e vai até o fim do mês, percorrendo todas as unidades de saúde do município, conforme o cronograma abaixo.

5º Fórum Regional (Des)igualdade de gênero

Promovido pelo Departamento da Mulher da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), o encontro abre oficialmente a programação no dia 8 de março, das 8h às 12h30, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro).

A quinta edição do fórum em prol da igualdade entre os gêneros traz diversas palestras ligadas ao tema “Avanços Sociojurídicos dos Direitos das Mulheres”, abordando questões como os desafios das políticas públicas para mulheres; o Programa Guardiã Maria da Penha e as ações da OAB Atibaia; direitos sexuais e reprodutivos; e entrega voluntária para adoção.

O formulário de inscrição está disponíveis neste link.

Dia da Mulher na CASAMAR

No dia 8 de março, a CASAMAR – Casa de Atenção à Saúde da Mulher (Rua Presidente Lincoln, 44, Jardim Samambaia) também terá coleta do Papanicolau, das 13h às 15h30. É importante destacar que o exame ginecológico, seja nas unidades de saúde ou na CASAMAR, será realizado sob livre demanda, sem a necessidade de agendar previamente.

Vale lembrar que para fazer o exame de Papanicolau, a mulher não pode estar menstruada e nem ter tido relações sexuais três dias antes do exame.

Mulheres Vão ao Teatro

Unindo arte e solidariedade, a ação cultural oferece a mulheres apoiadas pela rede socioassistencial do município, transporte de ida e volta dos seus territórios até o teatro. A iniciativa, que traz neste ano a comédia “Solteira, Inteira e Feliz”, acontecerá no dia 8 de março, das 14h às 16h, no Cine Itá Cultural. Com outras atrações culturais na programação, o espetáculo é gratuito e aberto ao público.

A peça tem direção de Alexandre Contini, texto e interpretação de Yaya Gazal, e conta a história de Júlia, uma mulher moderna, livre, ativa e feliz que, apesar de carregar consigo a perspectiva de muitas mulheres atormentadas pelos padrões impostos pela sociedade, tem a coragem necessária para realizar profundas transformações.

Uma parceria da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio do Departamento da Mulher, com as secretarias de Cultura e Esportes, a ação de sensibilização artística busca propiciar a chance de conhecer o teatro, proporcionando uma experiência artístico-cultural.

Programação CAPS AD e CAPSi

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil – CAPSi também participam da programação do Mês da Mulher em Atibaia.

Dias 7 e 8, às 14h, as atividades acontecem no CAPS AD (Rua Bartolomeu Peranovich, 422, Centro), onde haverá a homenagem “Mulheres Maravilhosas” na quinta-feira (7) e, no dia 8, o Cine CAPS trará um filme ligado à temática do Dia Internacional da Mulher.

No dia 11, o Centro de Referência da Mulher oferecerá uma palestra sobre a importância dessa data, no CAPSi (Rua José Lucas, 246, Centro), também às 14h.

Rodada de Negócios – Edição Especial Mulher

Nos dias 12, 13 e 14, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) promove no Faro Hotel Atibaia (Rua Adolfo André, 722, Centro) mais uma Rodada de Negócios, evento organizado com o objetivo de facilitar encontros entre empresas ou empreendedores interessados em estabelecer parcerias comerciais, realizar vendas, promover seus produtos ou serviços e expandir suas redes de contatos.

A rodada de abertura, que será realizada no dia 12 de março, contará com uma homenagem para o público feminino, reunindo homens e mulheres para participar das sete mesas desta primeira rodada. Estão previstas seis rodadas no total – uma de manhã e outra à tarde – e as mesas serão compostas por sete participantes, além do intermediador.

A Rodada de Negócios é realizada em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA). Os interessados em participar devem se inscrever pelo formulário on-line disponível neste link.

Oficina “Seja uma empresária criativa no mundo dos negócios”

No dia 12, a Rodada de Negócios promove uma ação especial direcionada para elas. A oficina “Seja uma empresária criativa no mundo dos negócios”, também realizada com apoio do Sebrae e da ACIA, pretende mergulhar nas raízes dos desafios sociais contemporâneos, estimulando a criatividade das participantes e capacitando-as a desenvolver hipóteses inovadoras para a resolução de problemas atuais.

Gratuita, a oficina tem vagas limitadas e acontece das 18h às 22h, no próprio Faro Hotel Atibaia (Rua Adolfo André, 722, Centro), com inscrições via formulário on-line disponibilizado neste link .

Concerto Voz de Mulher

No dia 23 de março, às 20h, o palco do Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro) recebe um Tributo à eterna rainha do rock brasileiro, Rita Lee. Com a proposta de valorizar e dar espaço para as artistas mulheres da cidade, o Concerto Voz de Mulher é realizado sempre em março, marcando as comemorações do Mês da Mulher.

Antes de reverenciar a eterna rainha do rock, as edições anteriores do espetáculo homenagearam outras musas da música brasileira como Gal Costa (2023), Elza Soares (2022) e uma das mais brilhantes professoras de música de Atibaia, Cidinha Anselmo (2021).

Corrida e Caminhada Março Lilás

Março Lilás é o mês da campanha de conscientização sobre a importância de se prevenir contra o câncer do colo do útero, o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Para marcar essa luta, a Prefeitura promove, no domingo de 24 de março, a Corrida e Caminhada Março Lilás. O evento acontece a partir das 7h30, no Jardim do Lago, e as inscrições já estão abertas neste link .

A inscrição é a doação de itens de higiene feminina, que deverão ser entregues no dia do evento. Os itens serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia para serem encaminhados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Após a corrida, que contará com a participação do Pelotão Mulheres Corretoras, a ação terá outras atividades ligadas a esporte, saúde e bem-estar.

Concurso Destaque Mulheres Profissionais de Atibaia 2024

Nesta semana, a Prefeitura abrirá a votação do concurso Destaque Mulheres Profissionais de Atibaia 2024, iniciativa que visa reconhecer e valorizar as mulheres trabalhadoras atuantes no município. São diversas categorias, incluindo mulheres empreendedoras, autônomas e que exercem serviços domésticos.

Com 195 mulheres inscritas e 25 inscrições indeferidas – por falta de documentação ou pelo fato de a empresa ser de outra cidade – o concurso conta com 170 participantes. Na cerimônia solene que será realizada no dia 26 de março, às 19h, no Cine Itá Cultural, serão reveladas as três mulheres mais votadas em cada categoria, que receberão o Certificado de Reconhecimento Popular do Destaque Mulher Profissional de Atibaia 2024.

A votação popular contempla profissionais do gênero feminino (cisgênero e transgênero) e o concurso é uma realização do Departamento da Mulher da SADS, em parceria com a Secretaria de Turismo e SEDEC.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia