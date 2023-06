Projeto Cidadania Itinerante chega em Atibaia nesta semana, com diversos serviços gratuitos

Nesta semana, Atibaia receberá uma unidade móvel do Projeto Cidadania Itinerante. A ação possibilitará aos moradores o acesso a serviços e orientações da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania, relacionados à promoção da cidadania e à garantia de direitos individuais.

Cidadania Itinerante oferece diversos serviços gratuitos à população (Foto: Divulgação/SJC)

Na terça-feira, dia 27 de junho, a unidade móvel estará na Praça do Migrante Nordestino (Av. Imperial, s/n, Jardim Imperial); na sexta-feira, dia 30 de junho, ela ficará estacionada em frente ao Paço Municipal (Av. da Saudade, nº 252, Centro); e no sábado, dia 1º de julho, ela estará em frente à Igreja Cristo Rei (Praça Santo Antônio, Alvinópolis). Em todas essas oportunidades, o horário de atendimento será das 9h às 17h, com entrega de senha somente até uma hora antes do término do atendimento ou até no máximo 200 senhas.

Entre os serviços gratuitos disponibilizados pela unidade móvel estão: agendamento de segunda via de RG (recomendável apresentar uma cópia quando houver); segunda via de certidões de nascimento, de casamento e de óbito (em parceria com cartório do município); atestado de antecedentes criminais; download de Carteira de Trabalho Digital no celular; renovação de CNH; entrada de Seguro Desemprego; emissão de CPF para idade de 0 a 24 anos (a partir desta idade somente segunda via); emissão de segunda via de contas de água e de luz; elaboração de currículo; consulta ao Serasa; orientações do Procon; atendimentos diversos; entre outros.

Além disso, na unidade móvel haverá encaminhamentos e acolhimentos de denúncias dos programas e coordenadorias da Secretaria da Justiça e Cidadania: Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS); Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI); Políticas para a Mulher (CPMULHER); Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP); Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (CRAVI); Coordenadoria Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania (CGAPDC); Programa de Proteção às Crianças Ameaçadas de Morte (PPCAAM); e Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania.

Nas três datas (27 e 30 de junho e 1º de julho) a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico disponibilizará atendimento do Banco do Povo; do Sebrae Aqui, com abertura de MEIs; e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), com divulgação de vagas e cadastramento de currículos.

No dia 27, a Secretaria Municipal de Saúde fará, na USF Imperial, a ampliação do acesso de demanda espontânea de vacinas e outras rotinas da unidade; e também disponibilizará tenda dos Conselhos Locais de Saúde, com participação dos conselhos e da Ouvidoria do SUS buscando a divulgação das ações de ampliação e fortalecimento dos fóruns populares para gestão participativa da política municipal de saúde.

No dia 1º de julho a Secretaria de Saúde estará novamente presente com a tenda dos Conselhos Locais de Saúde e ainda vacinação com a equipe da UBS Alvinópolis; e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social disponibilizará, por meio do CRAS Alvinópolis e da OSC Espaço Crescer, orientação e consulta do CADúnico, orientações sobre o Programa Criança Feliz e apresentação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia