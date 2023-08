Ciranda da Cidadania acontece dia 26 de agosto no Centro Cultural André Carneiro

Será realizada, no dia 26 de agosto, a 8ª edição da Ciranda da Cidadania, evento que busca dar visibilidade às organizações cofinanciadas pelo Poder Executivo Municipal de apresentarem à população os trabalhos desenvolvidos nas parcerias com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS). A Ciranda da Cidadania acontecerá na área externa do Centro Cultural André Carneiro/Praça do Coreto (Rua José Lucas, Centro), das 12h às 17h. O evento é aberto a toda a população.

Centro Cultural André Carneiro (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Ciranda da Cidadania é uma mostra dos trabalhos realizados pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC) inscritas no Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS) e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). O evento terá oficinas, exposições de produtos, artes, artesanatos e apresentações artísticas, com participação dos usuários.

As organizações participantes da Ciranda da Cidadania em 2023 são: ABAYOMI (Centro de Desenvolvimento Humano); ABRAPEC (Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer); APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Atibaia); Casa do Caminho; Espaço Crescer; Casa dos Conselhos (CMDCA- CMAS- COMSAN- COMATI- CMDPI); Mater Dei Cam; e ainda a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com o Núcleo de Produção Inclusiva, COMATI (Conselho da Mulher de Atibaia) e CMDPI (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia