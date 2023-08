Atibaia recebe programa sobre cidadania no trânsito para crianças de 7 a 11 de agosto

Entre os dias 7 e 11 de agosto, Atibaia receberá uma cidade cenográfica, em que crianças de 5 a 9 anos poderão vivenciar, na prática, conceitos e atitudes responsáveis em relação ao trânsito. Esse é o programa “Na Pista Certa”, iniciativa da Fundación MAPFRE, em parceria com a Concessionária Rota das Bandeiras e a Secretaria Municipal de Educação.

O evento é gratuito e aberto para a participação de escolas municipais interessadas ao longo da semana. A ação é realizada diariamente na Escola Municipal Prefeito Walter Engracia de Oliveira, das 8h30 às 17h30.

(Foto: Divulgação/ Fundación MAPFRE)

A primeira etapa da programação conta com um teatro animado e interativo, que ocorre no interior de uma carreta e que aborda conceitos sobre preservação da vida, autocuidado e atitudes que favorecem o convívio social. Em seguida, os alunos recebem bicicletas, triciclos e equipamentos de segurança para colocarem na prática o conhecimento sobre sinalização viária.

O espaço cenográfico, com estrutura modular e itinerante, conta com sinalizações que ajudam os pequenos a exercerem a convivência no trânsito, respeitando pedestres e parando no sinal vermelho. “Solidariedade, respeito, inclusão e gentileza são valores que precisam ser compartilhados para termos segurança e integridade na formação de conceitos destas crianças”, explica Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

Durante o encontro também são discutidas as relações entre transporte particular e coletivo na saúde, na economia e no meio ambiente, abordando temas como emissão de gases poluentes e o impacto da poluição sonora no convívio social.

As escolas que quiserem participar precisam agendar sua participação por meio da Secretaria Municipal de Educação e comparecer à EM Prefeito Walter Engracia de Oliveira, na Rua Carlos Rado Paternost, 67, Caetetuba, Atibaia/SP,das 8h30 às 17h30.

Fonte: Assessoria de Imprensa Fundación MAPFRE