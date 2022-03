Projeto “Domingo no Parque” acontece aos domingos no Edmundo Zanoni

A Secretaria de Cultura de Atibaia irá promover o projeto “Domingo no Parque” aos domingos, das 14h às 16h, no Parque Municipal Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, 1030 – Vila Loanda). A ação tem como objetivo proporcionar diversas atividades culturais direcionadas às crianças e toda a família.

Parque Edmundo Zanoni (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A inauguração do projeto “Domingo no Parque” acontecerá neste domingo (20) e contará com a ação “Arte e Humanização”, dos palhaços Giba Rizzo e Varetta. No local, os artistas estabelecerão um jogo com o público em geral, levando arte e humanização e resgatando as mais variadas brincadeiras tradicionais. Para participar, basta comparecer ao Parque Edmundo Zanoni, às 14h.

O “Domingo no Parque” consiste em apresentações e atividades culturais para aguçar o interesse e a atividade das crianças, além de promover a sensibilização artística, proporcionar benefícios para a concentração e gerar proximidade da comunidade com as diversas formas de expressões culturais. A ideia do projeto é levar as atividades para um local onde o público já está presente, tornando a ação mais acessível.

Giba Rizzo e Varetta (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Giba Rizzo é ator, improvisador e fundador da Associação Amigos do Nariz Vermelho e ministra workshops e cursos regulares no âmbito nacional e internacional. O palhaço Varetta já esteve no elenco de programas de televisão, como o Viva a Noite, do SBT, e o Circo e Programa Bambalalão, da TV Cultura, e atualmente é responsável pela formação de palhaços que atuam em hospitais, asilos e creches, por meio de diversos grupos pelo Brasil. Juntos, os artistas garantirão uma tarde de muito lazer e diversão.

Vale ressaltar que desde 12 de março de 2022 o uso de máscaras em ambientes abertos não é obrigatório, mas diminui os riscos de contaminação por Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde de Atibaia, o uso de proteção facial é indispensável para idosos e pessoas com comodidades.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia