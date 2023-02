Quadrilha cerca vítimas e furta carteiras, bolsas e celulares em Atibaia

Uma quadrilha especializada em furtar carteiras, celulares e bolsas de idosos foi presa em flagrante nesta quinta-feira (9) em Atibaia (SP). A ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança.

A Guarda Civil Municipal explicou que o grupo era formado por três homens e duas mulheres, todos de Minas Gerais. Eles agiam na cidade pelo menos desde setembro de 2022, eram especializados em furtar carteiras e celulares e os principais alvos eram idosos.

Segundo a GCM, os cinco suspeitos foram presos após a ação, quando tentavam deixar a cidade (Foto: Guarda Civil de Atibaia)

O último caso aconteceu na manhã de quinta-feira, no Centro. Os suspeitos furtaram o celular de uma idosa de 70 anos no ponto de ônibus da rodoviária. Dois criminosos cercam a idosa enquanto ela subia no ônibus e conseguem furtar o celular de dentro da bolsa.

Segundo a GCM, os cinco suspeitos foram presos após a ação, quando tentavam deixar a cidade. O veículo usado por eles já era monitorado e foi interceptado em um cerco policial na Avenida Carvalho Pinto.

No carro usado pelos suspeito foram encontrados 16 celulares, mais de R$ 10 mil em dinheiro, carteiras, bolsas, joias e duas máquinas de cartão.

Os criminosos foram presos em flagrante e irão responder pelos crimes de furto e associação criminosa.

Fonte: G1.globo.com