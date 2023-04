Retorno do km 76 da Dom Pedro I, em Atibaia, terá nova interdição a partir desta quinta-feira (27)

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, fará na madrugada desta quinta-feira (27/4), uma nova interdição no dispositivo de retorno do km 76 da rodovia D. Pedro I (SP-065), em Atibaia, para prosseguimento das obras de implantação de faixas adicionais da rodovia.

O bloqueio, válido por quatro meses, ocorre para o motorista que utiliza a passagem inferior para acessar a pista norte (sentido Campinas) da rodovia. Dispositivo tem baixo volume de tráfego. Com interdição, motorista deverá pegar a pista sul (sentido Jacareí) e fazer o retorno no entroncamento com a Fernão Dias (BR-381), no km 74.

(Foto: Divulgação/ Rota das Bandeiras)

O fechamento é necessário para o deslocamento de eixo que será realizado na pista norte, com a interdição da faixa da esquerda. A faixa de aceleração da alça será liberada para quem está na rodovia, garantindo as duas faixas de rolamento disponíveis ao tráfego. Alteração semelhante foi realizada mês passado no km 79 na pista sentido Jacareí, sem gerar complicações ao tráfego.

As faixas adicionais

A Rota das Bandeiras iniciou no segundo semestre de 2022 a implantação da 3ª faixa da D. Pedro I, no trecho de Atibaia. A ampliação da capacidade de tráfego ocorre nos dois sentidos da via, do km 88 ao km 74, entre Jarinu e o entroncamento com a Fernão Dias. A região tem volume diário médio de 40 mil veículos, sendo 40% de veículos pesados.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras