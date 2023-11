A SAAE Atibaia alerta sobre elevado consumo de água decorrente do calor excessivo e do tempo seco, apesar das chuvas esporádicas. O problema agravou-se pela constante instabilidade de energia das últimas semanas, que vem ocasionado interrupções do sistema de bombeamento, tratamento e distribuição de água e consequentes falta d’água e queda de pressão pontuais.

(Imagem Ilustrativa de Silvan Schuppisser por Unsplash)

O alto consumo compromete o nível dos reservatórios e, consequentemente, o abastecimento. Por isso, a SAAE solicita que toda a população utilize água de maneira consciente e evite o desperdício, para que seja possível manter a normalidade do serviço e evitar medidas de contenção do consumo.

Algumas dicas são essenciais para economia de água:

Instale caixa-d’água, pois garante seu abastecimento quando há interrupções;

Evite horários de pico: quando possível, distribua as tarefas que consomem água ao longo do dia e durante a semana;

Reutilize: lave o quintal e outras dependências com a água da máquina;

Zero desperdício: tome banhos curtos e evite torneiras abertas a toa;

Vazamentos – fique atento pois, além do desperdício, aumentam a fatura.

Defesa Civil alerta para onda de calor extremo

A Defesa Civil de Atibaia informa que até quinta-feira, dia 16, haverá o predomínio de uma massa de ar quente e as temperaturas tendem a subir gradativamente, com momentos de calor intenso na região, com previsão de máximas de 38°C e sensação térmica de 40°C.

Ressalta-se a importância de se proteger do sol, mantendo a hidratação constante, bebendo bastante água. Importante não passar muitas horas sem se alimentar, mesmo sem sentir fome, mantendo uma alimentação saudável com frutas, verduras e alimentos leves.

A Defesa Civil alerta para a importância de se proteger do sol com chapéu, óculos escuros, roupas leves e sempre utilizar o filtro solar. Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas e evitar fazer exercícios físicos em horários com maior incidência de radiação ultravioleta do sol são ações essenciais para evitar mal-estar e insolação. Além disso, recomenda-se não atear fogo na vegetação, pois isso é um crime ambiental.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia