Semana do Bebê começou nesta segunda (15) com ações voltadas à primeira infância

A 5ª edição da Semana do Bebê começou nesta segunda-feira (15) e segue até 19 de agosto, com palestras, rodas de conversa, oficinas, lives, contação de histórias, entre outras atividades distribuídas pelo município. A abertura do evento educacional foi realizada nesta segunda (15), às 16h, na Creche Mãe Natureza (Itapetinga), iniciando oficialmente a programação dedicada ao cuidado integral com a saúde, educação e proteção das crianças nos primeiros anos de vida, essenciais para garantir um desenvolvimento pleno.

Durante a semana, haverá a arrecadação de itens para bebês, crianças pequenas e gestantes nas creches comunitárias, escolas da rede municipal e nos colégios particulares Educati (Av. Jerônimo de Camargo – Vila Santo Antonio), Dei Bambini (Alameda Bragança, 151 – Jardim do Lago) e Cati Catá Lego Tá (Av. Brg. José Vicente Faria Lima, 2116 – Alvinópolis). Os itens arrecadados – novos ou usados, o importante é que estejam em bom estado – serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia, ajudando a quem mais precisa no município. Também podem ser doados produtos de higiene como shampoo, sabonete, talco, cotonete, fraldas, roupas, entre outros.

Realizada pela Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria de Saúde, a programação da 5ª edição da Semana do Bebê oferece diversas atividades nas creches comunitárias, Centros de Educação Infantil e unidades de saúde do município, além de lives que serão transmitidas pelo YouTube.

“O desenvolvimento dos Bebês: reflexões sobre o papel do adulto” é o tema da live com a psicóloga Paula Saretta, na terça-feira (16), um dos destaques da programação deste ano, que ainda conta com outra live sobre desenvolvimento saudável do bebê na quinta-feira (18), com o pediatra Dr. Eduardo Denig. Além das transmissões ao vivo, que acontecerão a partir das 17h45 no canal da Prefeitura no YouTube, tem também um bate-papo presencial na Creche Mãe Natureza com o médico Dr. Lucas Arbex, que vai abordar o desenvolvimento saudável da criança na primeira infância também na quinta (18), às 19h30.

Com uma série de iniciativas voltadas à saúde e bem-estar de bebês e mamães, a edição 2022 começou na manhã de segunda (15) com uma ciranda e roda de conversa no Centro de Educação Infantil Maria Regina Quintanilha. Depois, às 9h, na UBS Imperial, aconteceram diversas ações envolvendo promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, saúde mental da mãe, acolhimento familiar no puerpério e saúde bucal dos bebês na UBS Imperial. Na parte da tarde, antes da abertura oficial da Semana, a UBS Alvinópolis reuniu um grupo de gestantes para falar a respeito de educação postural durante a amamentação e cuidados odontológicos, além de iniciar as intervenções sobre introdução alimentar e puericultura que serão realizadas na sala de espera da unidade ao longo da semana, sempre a partir das 13h.

O objetivo da Semana do Bebê é conscientizar a população sobre a importância da primeira infância, promovendo ações e orientações sobre os cuidados necessários para o desenvolvimento mental, emocional e social da criança. A primeira infância, período que vai do nascimento até os seis anos de idade, é a fase em que os bebês desenvolvem a maior parte da capacidade cognitiva, por isso, este projeto visa alertar e auxiliar os pais, professores e responsáveis sobre os cuidados necessários com os pequenos.

Confira a programação completa da 5ª edição da Semana do Bebê:

15/8 (segunda-feira)

13h | UBS Alvinópolis | Grupo de gestantes: Educação postural durante a amamentação e cuidados odontológicos com a Dra. Ana Maria e intervenções na sala de espera, com dicas de introdução alimentar e puericultura

13h | UBS Maracanã | Curso para gestantes

15h | Creche Mãe Natureza | Ações Saúde do Bebê

15h | Creche Antonio da Costa Vicente | Importância da autonomia – Dia da Família

16h | Creche Mãe Natureza | Abertura oficial da Semana e palestra sobre Saúde do Bebê com a médica Dra. Carolina Barros Fiorentini e a enfermeira Roseli de Souza Almeida

16h15 | CEI Diretora Zilda Silveira | Roda Cantada com as famílias – Uma experiência com o Corpo, Gesto e Movimento

16h30 | CEI Maria José Russomano | O espaço do adulto e da criança – sensibilização da comunidade escolar

18h30 | CEI Apparecida Maturana | 1º Encontro – Escola de Pais

16/8 (terça-feira)

8h | CEI Sebastião Poloni e UBS Portão | Palestra: Doenças respiratórias na infância, com a pediatra Dra. Helena

8h às 12h | Centro de Referência de Educação “Prefeito Flávio Callegari” | Formação Primeiros Socorros – Gestores Escolares

9h | UBS Alvinópolis | Roda de conversa com a pediatra Dra. Flávia Valente sobre amamentação e intervenções na sala de espera, com dicas de introdução alimentar e puericultura

13h | UBS Cerejeiras | Palestra e roda de conversa sobre introdução alimentar na primeira infância, prevenção de acidentes domésticos, aleitamento materno e cuidados odontológicos

13h | UBS Maracanã | Curso para gestantes

14h30 | CEI Apparecida Maturana e UBS Flamenguinho| Roda de conversa com a pediatra Dra. Sílvia de Brito, a enfermeira Junko e Odontologia

15h30 | Creche Raio de Sol | “A espera de quem espera”, conversa com mães gestantes

16h15 | CEI Diretora Zilda Silveira | Roda cantada com as famílias – Uma experiência com o Corpo, Gesto e Movimento

17h45 às 19h30 | Live: “O desenvolvimento dos Bebês: reflexões sobre o papel do adulto” – Psicóloga Doutora em Educação Paula Saretta – Transmissão ao vivo pelo YouTube.

17/8 (quarta-feira)

8h | CEI Irene Janussi | Palestra: Primeiros Socorros com gestores escolares

8h | UBS Centro | Palestra com a pediatra Dra Aline sobre a importância da amamentação e roda de conversa com enfermeira Ana sobre cuidados mãe e bebê durante o período da amamentação

9h | Creche Mãe Natureza | Shantala com os bebês

9h | CEI Aracy Salles | Integração entre gerações

9h | UBS Rio Acima | Roda de conversa com gestantes, avaliação e escovação bucal

13h | UBS Alvinópolis | Intervenções na sala de espera com dicas de introdução alimentar e puericultura

13h | UBS Maracanã | Curso para gestantes

14h30 | UBS Itapetinga | Roda de conversa

15h30 | Creche Raio de Sol | “Amamentação, a base da vida”, conversa com mães lactantes

16h15 | CEI Diretora Zilda Silveira | Roda cantada com as famílias – Uma experiência com o Corpo, Gesto e Movimento

18h30 | CEI Sebastão Poloni | 1º Encontro – Escola de Pais

18/8 (quinta-feira)

9h | Creche Rozana Zani | Programa de Saúde na Escola (PSE), com avaliação da saúde bucal das crianças

9h | Creche Rozana Lourdes Neto (em parceria com a UBS Cachoeira) | Odontologia

9h | UBS Boa Vista | Higiene bucal do bebê

13h | UBS Maracanã | Curso para gestantes

13h | UBS Alvinópolis | Intervenções na sala de espera com dicas de introdução alimentar e puericultura

14h | UBS Tanque | Aleitamento materno e saúde bucal do bebê

15h30 | Creche Raio de Sol | Vamos falar da introdução alimentar dos bebês?

16h | Creche Antonio da Costa Vicente | Brincar com o que não é brinquedo

17h45 às 19h15 | Transmissão ao vivo pelo YouTube | Live: “O desenvolvimento saudável do bebê” – pediatra Dr. Eduardo Denig

19h30 | Creche Mãe Natureza | Bate papo com Dr. Lucas Arbex: Desenvolvimento saudável da criança na primeira infância

19/8 (sexta-feira)

8h30 | UBS Rio Abaixo | Incentivo à amamentação: fortalecer a amamentação, educando e apoiando

13h | UBS Alvinópolis | Intervenções na sala de espera com dicas de introdução alimentar e puericultura

15h30 | Creche Mãe Natureza | Palestra saúde na infância como base para toda vida

16h | CEI Maria José Russomano | Contação de História: O bebê, com Wânia Karolis

Unidades escolares e de saúde com atividades da Semana do Bebê em Atibaia:

– Creche Comunitária Mãe Natureza – Av. Santana, nº 2900 – Itapetinga

– Creche Comunitária Raio de Sol – Rua Avelino Antônio de Campos, nº 225 – Caetetuba

– CEI Maria José Russomano – Rua Antônio Sebastião García Lopes, 186 – Jardim das Cerejeiras

– CEI Maria Regina Quintanilha – Rua das Ráfias, 175 – Jardim das Palmeiras

– CEI Aracy Salles – Praça Anchieta, nº 81 – Jardim das Cerejeiras

– CEI Irene Janussi – Rua Vereador, Rua Pedro Taco, S/Nº – Centro

– UBS Santa Clara – Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba;

– UBS Alvinópolis – R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis;

– UBS Centro – R. Castro Fafe, 201 – Centro;

– UBS Flamenguinho – R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis;

– UBS Maracanã – R. Joaquim Cintra Sobrinho s/n – Maracanã;

– UBS Portão – R. Antonio da Cunha Leite, s/n – Portão;

– UBS Rio Acima – R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima;

– UBS Tanque – Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450;

– USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira;

– USF Cerejeiras – R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras;

– USF Itapetinga – R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes;

– USF Jardim Imperial – R. Maracanã s/n – Jardim Imperial;

– USF Rio Abaixo – Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo;

– USF São José – R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba;

– USF Boa Vista – Estr. Municipal Juca Sanches, s/n – Boa Vista.

