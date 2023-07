2ª Semana LGBTQIAPN+ de Atibaia segue celebrando a diversidade até 9 de julho

O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, comemorado no em 28 de junho, está sendo marcado com a 2ª Semana LGBTQIAPN+ de Atibaia, que teve início na sexta-feira (30), com o objetivo de promover uma sociedade livre de preconceitos, inclusiva e igualitária, onde haja espaço para pessoas de todas as siglas.

(Imagem Ilustrativa de Alexander Grey por Unsplash)

“O coletivo surgiu no meio da pandemia, fazendo ações on-line, se juntando, tentando se encontrar o mínimo possível, mas não deixando de fazer. Depois, ele começa a tomar forma, vai crescendo e começa a ocupar inúmeros espaços na sociedade, lugares que não atingíamos antes de haver uma frente de militância que pudesse ir atrás e reivindicar por direitos”, relata Ternacci Ponciano, jornalista, ativista na causa LGBTPQIA+ de Atibaia, representante da cadeira de Diversidade no Conselho Municipal de Direitos Humanos, pesquisadora da temática queer e uma das idealizadoras do Coletivo Pajubá.

Hoje, o coletivo atua em várias frentes, desde grupos de apoios a adultos, crianças e adolescentes, até a arrecadação de doações para famílias em situação de vulnerabilidade, passando por eventos e palestras em escolas, universidades e empresas. Buscando combater preconceito e discriminação com informação e conhecimento , a capacitação de profissionais para atendimento de pessoas LGBTPQIA+ é outro trabalho importante desenvolvido pelo grupo.

“Além de trazer mais visibilidade à causa, nosso papel é trazer mais pessoas para perto da política, para que elas entendam seus corpos enquanto ‘corpas’ políticas. Por meio dessa abertura de espaço do governo, da gestão, conseguimos um alcance muito maior, tornando Atibaia uma referência para as cidades da região”, pontua Ternacci.

A segunda edição da Semana LGBTQIAPN+ de Atibaia começou no dia 27 de junho e se junta ao início do Festival de Inverno para festejar a multiculturalidade com muita cor e estilo.

Confira a programação completa:

30/06 – 19h – Marcha LGBT – Saída do Largo do Rosário com destino à praça da Matriz, pela Rua José Lucas

30/06 – 20h – Show Maria Gadu – Praça da Matriz

01/07 – 14h – Queimada Queer – Complexo Esportivo Santa Clara

02/07 – 16h – Sarau da Jandyra – Praça Renata Pallottini/Jd. dos Pinheiros

03/07 – Formação para servidores

04/07 – 19h – Palestra: “Qual o lugar do Negro” – Quilombo Negra Visão (Rua Rua Dr Oswaldo Urioste, nº 41, Centro)

05/07 – 19h – Reunião com coletivos LGBTQIAPN+ da região – Cine Itá

06/07 – 19h30 – Palestra Rita Von Hunty – Cine Itá

07/07 – 19h30 – Peça Teatral “Eu Sempre Soube” com Rosane Gofman – Cine Itá

08/07 – 19h – Voz de biXa – Cine Itá

09/07 – 14h – Feira LGBTQIAPN+ – Arena do Centro de Convenções

09/07 – 18h30 – Show Johnny Hooker – Arena do Centro de Convenções

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia