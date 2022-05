Semana da Adoção tem palestras sobre desafios e procedimentos da adoção

Nos dias 24, 25 e 26 de maio, estão programadas palestras em Atibaia que vão discutir desafios, procedimentos, direitos e a convivência familiar e comunitária da adoção. As palestras vão ocorrer na 69ª Subseção da OAB/SP (Av. da Saudade, 109 – Centro), das 19h às 20h30. A “Semana da Adoção” tem como público-alvo advogados, estudantes e a sociedade civil. As inscrições para participar do evento devem ser feitas com a OAB pelo WhatsApp no número 11 96302-4613 ou link https://bit.ly/whatsOAB .

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Em 25 de maio é celebrado o Dia Nacional da Adoção, para conscientizar a população sobre a importância de adotar e assegurar o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar. De acordo com a Constituição Federal, não há qualquer diferença entre filhos biológicos ou adotados, o que determina direitos iguais para ambos.

Em São Paulo, definida por meio da Lei 14.464, a Semana Estadual da Adoção busca encontrar alternativas e novos sistemas de adoção por meio de debates, campanhas de conscientização, sensibilidade e publicidade sobre o tema.

Veja programação da “Semana da Adoção” em Atibaia:

24 de maio

Palestrante: Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara da Infância e Juventude de São José dos Campos Dr. Brenno Gimenes Cesca;

Tema: O sistema de garantia de direitos e a convivência familiar e comunitária

25 de maio

Palestrante: Dra. Cecília de Albuquerque Coimbra, advogada especializada em Adoção;

Tema: Adoção: processo e procedimentos

26 de maio

Tema: Desafios do processo de adoção sob o ponto de vista das partes

1ª Palestrante: M. Jaqueline Aparecido Gigliotti – membro da sociedade civil que passou pelo processo de adoção sob a ótica de mãe adotiva

2ª Palestrante: Monica Kosloski – membro da sociedade civil que passou pelo processo de adoção sob a ótica de filha adotiva e posteriormente mãe adotiva

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia