Atibaia promove 1ª Semana da Diversidade entre 11 e 16 de julho

De 11 a 16 de julho acontecerá a 1ª Semana da Diversidade de Atibaia para discutir políticas públicas para a comunidade LGBTQIAPN+. No encerramento da programação, no sábado, dia 16, ocorre a 1ª Feira da Diversidade, que está com as inscrições abertas para venda de produtos em diversos segmentos: alimentos, bebidas, artesanatos, serviços, flores, vegetais, roupas, sapatos e acessórios.

As inscrições para participação na feira podem ser realizadas pelo link: bit.ly/feira-diversidade-atibaia . A feira é voltada a expositores da comunidade LGBTQIAPN+.

Cantora Liniker se apresentará pelo Festival de Inverno de Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Em 28 de junho, Atibaia celebrou o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais e não-binários). A data é celebrada desde 1969 para marcar a luta contra o preconceito e a discriminação de gênero e em defesa da igualdade de direitos.

Durante a 1ª Semana da Diversidade vão ocorrer debates, encontros e atividades de apoio à comunidade LGBTQIAPN+, abertos ao público, culminando com a Feira da Diversidade no dia 16, quando haverá uma programação do Sarau da Diversidade e show da cantora Liniker, em atração que faz parte do Festival de Inverno de Atibaia.

Veja a programação da 1ª Semana da Diversidade de Atibaia:

11/07 (segunda) 13h30 às 15h30 no Cine Itá – Formação dos profissionais de saúde para atendimento e serviços do público LGBTQIAPN+

12/07 (terça) 19h às 21h na Galeria Cine Itá – Mesa-Redonda: Políticas Públicas LGBTQIAPN+, desafios e possibilidades

13/07 (quarta) 13h às 15h no CAPS – Grupo de Apoio para comunidade LGBTQIAPN+

14/07 (quinta) 19h às 21h no Quilombo Negra Visão – Quinta Coletiva: diálogo sobre Transfeminismo e Afrotransfeminismo

15/07 (sexta) 15h às 18h na Praça Jd dos Pinheiros – Encontro da Diversidade: Abraço Cultural na Praça Renata Pallotini, a 1ª praça que homenageia uma artista LGBT, reunindo os diversos coletivos do município

16/07 (sábado) 17h às 22h na Arena do Centro de Convenções – 1ª Feira da Diversidade de Atibaia com Sarau da Diversidade (17h às 20h), seguido pelo Show da cantora Liniker

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia