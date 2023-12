20º Cardápio Underground “só pá cönstá” acontece até sábado na Garaginha

De quinta-feira, 21, até sábado, 23, acontece a 20ª edição do Cardápio Underground “só pá cönstá”, este ano em formato de feira colaborativa, com a presença de diversos expositores independentes, com variedade de produtos.

(Foto: Divulgação)

Entre os itens que o público poderá encontrar estão roupas masculinas, femininas e agênero, acessórios, cerâmica, prints artísticos, colagens, flash tattoo, comida e entre outros.

Todos os dias, a partir das 18h, o evento também traz discotecagem com os DJs Dalps (quinta, 21), Davida (sexta, 22) e martí (sábado, 23), com playlists preparadas especialmente para o 20° Cardápio Underground.

A entrada é gratuita. A Garaginha do Edith fica na Rua Cel. João Leme, 229, no Centro, em Bragança Paulista.

Fonte: Shel Almeida / Jornalista, Ass. de Imprensa, Agente Cultural, Fotógrafa