Prefeitura divulga classificados para 2ª etapa de concurso para programação cultural

A Prefeitura de Atibaia divulgou resultado final da primeira etapa de seleção para o concurso de projeto para propostas de programação artístico/culturais presenciais a serem realizadas no período de seis meses no município. Foram 75 propostas classificadas para a segunda etapa, após análise documental feita por comissão para análise e verificação da documentação de editais do concurso de projeto nº 004/2022, nomeada pela Portaria nº 4777-GP.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Com o término do prazo de recursos nesta fase, seguem para a próxima etapa os seguintes proponentes: https://www.atibaia.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/resultado-edital-cultura-1a-etapa.pdf . Agora, as propostas serão enviadas para avaliação de comissão técnica, formada por três pareceristas contratadas/os pela Secretaria de Cultura, aprovadas/os pelo edital para pareceristas no ano de 2022, processo nº 4.709/2022.

Promovido pela Secretaria de Cultura e pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais de Atibaia (Compocat), o concurso soma R$ 480 mil em recursos e contemplará 22 projetos de atividades presenciais a serem realizados no período de seis meses em espaços culturais do município.

O edital contempla duas modalidades de programação: atividades performáticas – festivais, apresentações, mostras e ocupações de dança, circo, música e artes da cena – e do tipo visual/literária, o que engloba exposições, mostras, exibições e atividades de incentivo à leitura.

