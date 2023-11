Simpósio Internacional de Envelhecimento e Saúde: inscrições são prorrogadas até esta terça (7)

A Prefeitura de Atibaia prorrogou até 7 de novembro as inscrições para o I Simpósio Internacional de Envelhecimento e Saúde: linhas de ações multidisciplinares para promoção do envelhecimento saudável, que irá ocorrer no dia 9 de novembro, no Cine Itá Cultural, das 8h às 18h. Estão convidados para realizar inscrição e participar do evento profissionais ou grupos atuantes em trabalhos acadêmicos e de natureza assistencial envolvendo aspectos de relevância para o envelhecimento.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI até 7 de novembro. Todas as comunicações referentes ao trabalho científico serão enviadas somente ao autor-correspondente, pelo e-mail cadastrado no momento da submissão do resumo, conforme as instruções disponíveis AQUI.

O Simpósio Internacional de Envelhecimento e Saúde é uma realização da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Referência do Idoso Municipal de Envelhecimento, Ensino e Pesquisa na Saúde (CRIMEEPS).

O evento contará com a participação de profissionais nacionais e internacionais renomados da área da saúde e afins, pesquisadores e acadêmicos que atuam com a temática do envelhecimento, além da população em geral. Dentre as diversas temáticas desenvolvidas haverá assuntos correlatos, como câncer e atividade física na pessoa idosa, os cuidados alimentares de idosos com demência de Alzheimer e declínio cognitivo na pessoa idosa.

Entre os objetivos do Simpósio estão: destacar a urgência de atuar e alinhar as ações e investimentos para a melhoria da vida das pessoas idosas, de suas famílias e de suas comunidades; oferecer um plano de ação nacional robusto para a população em envelhecimento e as partes interessadas da área da saúde; construir e amplificar sistematicamente as variadas vozes intergeracionais no que se refere ao envelhecimento saudável e estabelecer parcerias inovadoras com pessoas idosas; compartilhar e aprender com perspectivas regionais e globais sobre variadas questões envolvidas no envelhecimento saudável.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia