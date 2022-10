Troca gratuita de lâmpadas antigas por novas de LED continua em Atibaia até dia 28

Nesta semana, a Prefeitura da Estância de Atibaia e a Neoenergia Elektro continuam promovendo gratuitamente a troca de lâmpadas de modelos mais antigos – incandescente, halógena ou fluorescente compacta – por novas que utilizam a tecnologia LED. A troca acontece na Praça Migrante Nordestino (Rua Pacaembu, nº 75 – Jardim Imperial, próximo ao Terminal Rodoviário) desta segunda, 24 de outubro, até sexta-feira, dia 28. O serviço funciona das 14h às 17h na segunda-feira, das 8h às 17h de terça a quinta e das 8h às 16h na sexta-feira.

(Imagem Ilustrativa de Dry Heart Studio por Pixabay)

Cada munícipe pode trocar até cinco lâmpadas, sendo necessário apresentar RG e conta de luz da Elektro. A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a troca não se aplica a pessoas jurídicas, apenas clientes residenciais. A redução do consumo de energia elétrica, além de tornar Atibaia uma cidade mais sustentável, proporciona aos moradores economia nos gastos com a conta de luz.

As lâmpadas de LED utilizam um componente eletrônico semicondutor, mesma tecnologia utilizada nos chips dos computadores, para fazer a transformação de energia elétrica em luz, diferentemente das convencionais, que utilizam filamentos metálicos, radiação ultravioleta, descarga de gases, dentre outras técnicas, para fazer essa transformação. Além de mais sustentável, essa tecnologia faz com que as lâmpadas de LED sejam mais eficientes, duráveis e econômicas em comparação com os outros modelos.

ENERGIA COM CIDADANIA EM ATIBAIA

Data: 24 a 28 de outubro

Horários: segunda-feira das 14h às 17h | terça a quinta das 8h às 17h | sexta-feira das 8h às 16h

Local: Praça Migrante Nordestino (próximo ao Terminal Rodoviário) – Rua Pacaembu, 75 – Jardim Imperial

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia