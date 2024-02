Projeto Energia com Cidadania promove troca de lâmpadas antigas por eficientes

Até esta sexta-feira, 2 de fevereiro, Atibaia recebe o Projeto Energia Com Cidadania, uma iniciativa da Neoenergia Elektro, em parceria com a Prefeitura de Atibaia, que visa promover a eficiência energética nas comunidades de baixo poder aquisitivo da região. A ação é voltada aos moradores residenciais de baixa renda, permitindo a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, mais econômicas. A expectativa é distribuir 5 mil unidades.

(Imagem Ilustrativa de Federico Bottos por Unsplash)

Critérios para participar

Ser morador do município de Atibaia;

Ser cliente residencial ou residencial de baixa renda;

Apresentar a conta de energia da Elektro;

Apresentar RG do titular da conta de energia da Elektro;

Levar de 1 (uma) a 5 (cinco) lâmpadas antigas dos modelos fluorescentes compactas, incandescentes e halógenas.

Atendimento porta a porta

O projeto é itinerante e a equipe da Neoenergia Elektro realizará atendimentos porta a porta para o recolhimento e a troca das lâmpadas. Nesta quarta-feira (31), a equipe realizou visitas nos bairros Jardim dos Pinheiros e Jardim Cerejeiras. Já em 1º de fevereiro será a vez do bairro Alvinópolis e, no dia 2, do Jardim Imperial.

Objetivo do projeto

O objetivo geral do projeto é otimizar e reforçar a divulgação dos conceitos sobre eletricidade e suas aplicações, promovendo a conscientização sobre os princípios de geração, transmissão, distribuição e utilização eficiente e segura da eletricidade. Além disso, busca incentivar o uso de equipamentos eficientes como forma de reduzir os custos financeiros e ambientais com a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

Participe

A participação dos moradores é fundamental para o sucesso do projeto, e a troca das lâmpadas representa não apenas uma economia imediata na conta de energia, mas também uma contribuição significativa para a sustentabilidade ambiental.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia